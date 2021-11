Jugendanlass in Bönigen – Bödeli-Skiclubs feiern den Start in die Winterzeit Die Skiclubs des Bödeli starteten mit der Wintertime-Party in die neue Saison.

Die Gewinnerinnen und Gewinner des Teamwettkampfs. Foto: PD

An der Wintertime-Party der Bödeli-Skiclubs kämpften die Skifahrerinnen und Skifahrer in verschiedenen Hindernis- und Geschicklichkeitsparcours um die schnellsten Zeiten. «Obwohl im Vordergrund des Wettkampfs der Spass stand, wurde eifrig um einzelne Sekunden gekämpft», schreiben die Clubs in einer Mitteilung. Den Sieg konnte sich das Team «Heissi Hünd» mit Alex Wittwer von der JO Ringgenberg und Johann Michel, Loris und Basil Huser von der JO Bönigen sichern.

Das Harassenklettern ist nach Angaben der Organisatoren das alljährliche Highlight der Wintertime-Party. Mehr als 40 junge Athletinnen und Athleten versuchten, auf einem möglichst hohen Turm an Harassen das Gleichgewicht zu halten. Dabei konnten sich Xavier Sigrist (22 Stück) vor Lilly Rogers (21), Heidi O’Brien (21), Florian Kaufmann und Emilia Wyss als Sieger feiern lassen.

Podest Harassenklettern mit Lilly Rogers, Xavier Sigrist und Heidi O’Brien (v.l.n.r.). Foto: PD

Anlässlich der Wintertime-Party konnten auch die Anmeldungen für das Youngster-Trainingsangebot getätigt werden. Am Training können Mädchen und Knaben der zehn Skiclubs der Region Bödeli mit Jahrgang 2010 bis 2012 teilnehmen. Jonas Blatter ist neuer Chef Youngster und tritt somit die Nachfolge von Sandro Weber an. Blatter ist Mitglied des Skiclubs Habkern und Teil des Trainerteams und des Vorstands von Bödeli-Ski.

Nach einem Totalausfall im letzten Jahr kann 2022 wieder der Bank-EKI-Ski-Cup durchgeführt werden. Die Nachwuchsanimationsrennen gemäss Swiss-Ski-Reglement finden bereits zum 11. Mal unter dem Patronat des Hauptsponsors statt.



