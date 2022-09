Amtscup in Interlaken – Bödeler Schützen holen sich den Sieg Der Amtscup Interlaken wurde mit dem Final in der Schiessanlage Krummeney bei Wilderswil abgeschlossen. Der Wettkampf fand zum 40. Mal statt.

Das Podest bei der Elite: Gündlischwand Feld Schynige-Platte (Rang 2), Matten-Interlaken-Unterseen Alpina (Rang 1), Gsteigwiler Feld Scharten (Rang 3, v.l.). Foto: PD

Zum ersten Mal in der Geschichte des Amtscups wurde eine Rede gehalten. Urs von Allmen, Präsident des Oberländischen Schützenverbandes (OSV), liess es sich nicht nehmen und kam für das Jubiläum zu den Schützen. Er wandte sich während des Mittagessens an die anwesenden Schützinnen und Schützen sowie die Ehrengäste und zeigte sich erfreut, dass mit dem Amtscup der einzige Anlass im Amtsbezirk auf dieser Ebene regelmässig stattfindet und auch die Jungschützen einbezogen werden.



Sieger des diesjährigen Amtscup-Finals sind die Gruppe Alpina von der SG Matten-Interlaken-Unterseen in der Kategorie D/E Elite sowie die Gruppe Schibeflue von den Militärschützen Unterseen in der Kategorie Jungschützen. Bei der Elite D/E qualifizierten sich 16 Gruppen für den Final. Ein Gruppenduell sei hier speziell erwähnt – dasjenige zwischen der Gruppe Abendberg der Wilderswil Unspunnen-Schützen musste sich mit ausgezeichneten 358 Punkten der Gruppe Schynige Platte von Gündlischwand Feld mit 364 Punkten beugen und schied aus.

Den Finaldurchgang bestritten dann die vier Siegergruppen aus den Viertelfinalpaarungen. Zuerst lag die Gruppe Scharten von Gsteigwiler Feld in Front, bis diese durch die Gruppen von Gündlischwand und Matten-Interlaken-Unterseen SG eingeholt und auch überholt wurde. Bis zum letzten Schuss blieb es spannend und am Ende waren Gündlischwand Feld, Schynige Platte, und Matten-Interlaken-Unterseen SG Alpina, mit 355 Punkten gleichauf. Da Matten-Interlaken-Unterseen das bessere Einzelresultat hatte, sind sie Amtscupsieger 2022.

Das Podest bei den Jungschützen: Lauterbrunnen Jungschützen 1 (Rang 2), Unterseen Militär Schibeflue (Rang 1), Unterseen Militär Müliholz (Rang 3, v.l.). Foto: PD

Bei den Jungschützen bestritten die Gruppe Jungschützen 1 aus Lauterbrunnen und die Gruppe Schibeflue aus Unterseen den Final. Schibeflue wusste sich gegenüber der ersten Runde noch zu steigern und siegte mit 354 gegen 334 Punkten. Die 354 Punkte hätten bei der Elite zu Rang 3 gereicht. Um Platz 3 kämpften die Gruppen Mühliholz und Luegibrüggli von Unterseen. Die Gruppe Mühliholz entschied dieses Duell mit 349 zu 302 Punkten klar zu seinen Gunsten.

Nur zwei Präsidenten in 40 Jahren

Die Schützen im Amt Interlaken schauen auf eine 40-jährige Geschichte zurück. 1983 wurde der Amtscup zum ersten Mal ausgetragen. Der Final fand damals im Schiessstand «Bockstor» in Unterseen statt. Bis 1998 wurde nur in der Kategorie Armeewaffen geschossen. Dann wurde die Kategorie Standardgewehr (Sportgewehre) eingeführt, die dann aber im Jahr 2020 aufgrund zu wenig teilnehmender Schützen mit diesem Sportgerät wieder abgeschafft wurde. Seither nehmen die Schützen, welche mit dem Standardgewehr schiessen, im Amtscup mit den Schützen aus dem Oberhasli teil. Aktuell schiessen elf Gruppen in der Kategorie Jungschützen, welche sich grosser Beliebtheit erfreut.

Eine Änderung erfuhr auch der Austragungsmodus des Finals. Ursprünglich wurde am Final mit 16 Gruppen gestartet, und es wurden drei Runden geschossen. Pro Runde kamen die besten 8 respektive 4 Gruppen jeweils weiter. Im Jahr 2012 wurde der Modus auf Cupsystem mit 16 Gruppen – wie im Tennis – geändert, wodurch teilweise Gruppen mit einem ausgezeichneten Resultat frühzeitig die Heimreise antreten mussten.

In den 40 Jahren Amtscup gab es nur zwei Präsidenten: Von 1983 bis 2007 stand Roland Michel aus Matten dem Amtscup vor, seither leitet Martin Schmied die Geschicke.

Urs von Allmen, OSV-Präsident, Martin Schmied, aktueller Präsident Amtscup Interlaken, und Roland Michel, ehemaliger Präsident Amtscup Interlaken (v.l.). Foto: PD

