«Nachgedacht» über Kopf-Fitness – Bodybuilding fürs Hirn Unser Autor fragt sich, wie sich ein grosses Land in der Wahl seines Präsidenten einst derart trumpieren konnte – und ob wir alle immer dümmer werden. Godi Huber

Werden wir Menschen immer dümmer? Und wenn allenfalls ja, warum ist das so? Zu diesem wichtigen Thema las ich unlängst in einem intelligenten Magazin einen schlauen Text. Der Autor kam allerdings zu keinem eindeutigen Befund, was dazu führte, dass mich die Frage nicht mehr losliess und mein Hirn zu immer neuen Höchstleistungen angestachelt wurde.

In der Tat hatte ich mich auch schon gefragt, wie zum Beispiel ein grosses Land, das schon vor über einem halben Jahrhundert eine Mondlandung zustande gebracht hatte, einen erwiesenermassen dummen Präsidenten wählen konnte. War dieser peinliche Vorgang ein Unfall, hatte sich das Volk bloss trumpiert – oder ist es ein Beleg dafür, dass die Schwarmintelligenz der Menschen ernsthaften Schaden genommen hat?