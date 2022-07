Niederlage zum Saisonstart – Bobadilla trifft ins Tor, Bertone zweimal die Umrandung In der ersten Partie unter Trainer Mauro Lustrinelli verliert der FC Thun in Schaffhausen trotz sehr ansprechender Darbietung 0:1. Adrian Horn

Die Schaffhauser feiern, während die Thuner hadern. Foto: Freshfocus

Nino Ziswiler stürmt nach vorne, gleich zweimal ist der Keeper im gegnerischen Strafraum anzutreffen. Sie lassen nichts unversucht, die Thuner, und gelangen nun, in der Nachspielzeit, zu zwei Topchancen. Bei einem letzten Corner wird der eingewechselte Hüne Nikki Havenaar gesucht, aber nicht wirklich gefunden. Der Ball, er will einfach nicht rein an diesem Abend, an dem die Berner Oberländer vieles richtig machen, 21-mal abschliessen, aber eben nie treffen.

Eine Partie, die von Raul Bobadilla entschieden wird und mit einem Handshake zwischen Mauro Lustrinelli und Hakan Yakin endet: Das hört sich irgendwie nicht nach Challenge League an. Immerhin handelt es sich bei Schaffhausen - Thun nicht um irgendein Spiel, sondern um den schweizweiten Saisonauftakt in den Profiligen. 0:1 verlieren ihn die Oberländer; resultatmässig missraten der Start und das Debüt von Lustrinelli.

Das Medieninteresse an den Thunern ist grösser als auch schon, was natürlich mit ihm zu tun hat, mit Lustrinelli, dem Trainer, dem Rückkehrer. Von einem «fast schon spektakulären Zuzug» sprach Präsident Andres Gerber im Vorfeld, womit er gewiss recht hatte. Nicht ganz so aufregend waren die andern Transfers geraten. Prominentester neuer Spieler ist Leonardo Bertone, ein weiterer Rückkehrer, auch er ausgestattet mit Champions-League-Erfahrung, erworben indes bei den Young Boys.

Eine Art Challenge-League-Gipfeltreffen: Hakan Yakin und Mauro Lustrinelli (rechts). Foto: Freshfocus

Bertone steht wie Nias Hefti, noch ein Rückkehrer, Nicolas Lüchinger und Yannick Toure, die andern Zuzüge, in der Startaufstellung. Im 4-4-2 mit sogenanntem Rhombus-Mittelfeld lässt Lustrinelli in Schaffhausen spielen, wobei es sich um eine Formation handelt, die er während des Trainingslagers angekündigt hat. Das System der Thuner erinnert einen an die Zeit nach der Jahrtausendwende, als diese Rhombus-Sache hierzulande superpopulär war und unter Köbi Kuhn oft von der Schweizer Nationalmannschaft praktiziert wurde – ja, zumeist mit Hakan Yakin und vereinzelt mit Lustrinelli, er aber aufgestellt als Stürmer freilich.

Auch Castroman fällt aus

Hiran Ahmed gibt den offensiven zentralen Aufbauer, den Zehner, «den Yakin», wenn man so will, und der 22-Jährige darf dies vermutlich auch deswegen tun, weil mit den verletzten Miguel Castroman und Daniel Dos Santos die ersten Kandidaten hierfür fehlen. Ahmed, technisch aussergewöhnlich stark, macht seine Sache lange gut, er vermag die Freiheiten, welche diese Position gewährt, gerade zu Beginn zu nutzen, auch wenn er offensichtlich eher Dribbler als Ballverteiler ist.

Überhaupt gefallen die Gäste in der Startphase, als sie das Geschehen bei noch immer relativ hohen Temperaturen diktieren, phasenweise eine Art Powerplay aufziehen. Betont offensiv und damit auch attraktiv wollen sie ja spielen, die Oberländer, und zumindest in ihrem ersten Auftritt nach der Sommerpause tun sie dies auch wirklich.

5 schwache Thuner Minuten

Immer wieder gelangen sie zu Chancen, ohne aber zu reüssieren. Besonders gefährlich werden sie in der 40. Minute, als Bertone mit einem Freistoss aus rund 20 Metern an der Latte scheitert. Bis zur Pause dominieren dann auf einmal die Schaffhauser, die urplötzlich Druck ausüben. Bobadilla, unverändert eine imposante Erscheinung und noch immer in der Nordostschweiz beschäftigt, trifft nach einem Eckball per Kopf zur Führung.

Es ist reichlich bitter für Lustrinellis Team, nach dieser Halbzeit in Rückstand zu liegen. Der Schiedsrichter hat möglicherweise Mitleid; jedenfalls lässt er über drei Minuten nachspielen, obwohl es mit Ausnahme der im Sommer fast schon üblichen Trinkpause keinen nennenswerten Unterbruch gegeben hat.

Thun ist nun wieder feldüberlegen, was jetzt aber auch auf das Resultat zurückzuführen ist. Wieder darf Bertone aus aussichtsreicher Position einen Freistoss treten, erneut trifft er die Torumrandung, diesmal den Pfosten. Der 28-Jährige ist der wohl beste Mann auf dem Platz und bereits ein Leader im jungen Team.

Nicht nur sein Einstand sollte die Oberländer optimistisch stimmen. Nicht immer werden sie auf einen Gegner treffen, der einen ehemaligen Bundesliga-Stürmer in seinen Reihen weiss.

Adrian Horn ist seit 2007 für Tamedia tätig. Er fungiert als Koordinator und Redaktor des Sport-Extra und arbeitet extern als Lektor. Mehr Infos

