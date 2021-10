YB-Spuren auf der ganzen Welt – Bobadilla scharrt in Rio, Letellier trainiert mit den Stars Wer sie waren, was sie wurden: Sie alle spielten einst für die Young Boys – und sind noch immer im Geschäft. Eine Rundschau mit früheren YB-Ausländern. Moritz Marthaler

International wusste er immer zu glänzen: Raul Bobadilla in der Copa Libertadores beim Spiel zwischen Fluminense und den Kolumbianern von Santa Fe. Foto: Sergio Moraes (Keystone)

Alexandre Letellier: Der Reservist drückt die Bank beim Weltclub

Es ist eine ereignisarme Winterpause, jene vor dem ersten Titelgewinn der Young Boys seit 1987. Kein Transfer bahnt sich an, dann verletzt sich Goalie David von Ballmoos an der Schulter. Oldie Marco Wölfli steht bereit, doch ein Backup für ihn fehlt. Aus Frankreich kommt Alexandre Letellier, damals 26 Jahre alt, Ligue-1-erprobt. Der Franzose mit dem schiefen Blick macht seinen Job, hält Wölfli den Rücken frei. «Wenn er sich zum Duschen bereit macht, denkst du, du seist an einer Kunstausstellung», sagt die Nummer 1 einmal über die Nummer 2, sagt Wölfli über den von Kopf bis Fuss tätowierten Letellier.