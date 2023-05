Zahlen der Berner Oberland-Bahn – BOB rauscht zurück in die schwarzen Zahlen Die Berner Oberland-Bahn (BOB) steigerte 2022 den Verkehrsertrag im Vergleich zum Vorjahr um 98 Prozent auf 14,8 Millionen Franken. Man habe sich schneller von der Pandemie erholt als erwartet.

Die Berner Oberland-Bahn (BOB) fuhr 2022 einen Gewinn von 7,8 Millionen Franken ein. Foto: PD/jungfrau.ch

«Nach zwei Jahren Pandemie ist die Berner Oberland-Bahnen AG wieder auf Kurs», teilen die Verantwortlichen des Bahnunternehmens mit. Nach «zwei pandemiebedingt schwierigen Jahren» habe man den Weg aus der Krise gefunden.

«Das zeigte sich beim Verkehrsertrag, dieser betrug bei der Berner Oberland-Bahn (BOB) 14,8 Millionen Franken, was einer Steigerung von 98 Prozent entspricht», heisst es in der Mitteilung. «Bei der Schynige Platte-Bahn (SPB) stieg der Verkehrsertrag um 47,3 Prozent auf 4,7 Millionen Franken – ein neuer Höchstwert in der Geschichte.» Insgesamt konnte der Verkehrsertrag der Berner Oberland-Bahnen AG um 8,8 Millionen Franken auf 19,5 Millionen Franken gesteigert werden.

Die Schynige Platte-Bahn stellte im Jahr 2022 beim Verkehrsertrag einen neuen Bestwert auf. Foto: PD/jungfrau.ch

Gemäss dem Unternehmen leisteten Bund und Kanton Bern 2022 Abgeltungen für den Personenverkehr und die Infrastruktur von 23,5 Millionen Franken, was einer Erhöhung um 8,7 Millionen Franken (+59 Prozent) gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Rascher erholt als erwartet

«Entsprechend hoch fallen auch die Ergebnisse aus», schreiben die BOB-Verantwortlichen weiter. Der Jahresgewinn beträgt 7,8 Millionen Franken, davon stammen 6,8 Millionen Franken aus der Sparte «Regionaler Personenverkehr», 900’000 Franken aus der Sparte «Schynige Platte-Bahn» und der Rest aus den Sparten «Infrastruktur» und «Nebengeschäfte». Der hohe Gewinn im abgeltungsberechtigten Personenverkehr rühre daher, «dass die rasche Erholung nach der Pandemie so nicht erwartet werden konnte». «Nur wenige Monate nachdem die letzten Pandemiemassnahmen aufgehoben worden waren, wurde das Vorkrisenniveau erreicht», heisst es in der Mitteilung.

Eine erfolgreiche Wintersportsaison, welche die Rekordsaison 2007/08 egalisierte, und das schöne Wetter im Sommer hätten weiter zum guten Ergebnis der Berner Oberland-Bahnen AG beigetragen. Die Schynige Platte-Bahn lag mit 243’594 Fahrgästen 42,4 Prozent über dem Vorjahreswert. «Aber auch die Umsetzung des Parkleitsystems und die Integration der BOB in den Skipass (ab Interlaken Ost) zeigten erste positive Auswirkungen.»

Investitionen in Infrastruktur und neue Züge

Insgesamt habe das Unternehmen im abgelaufenen Jahr 33,4 Millionen Franken investiert. Davon 12,8 Millionen in die Infrastruktur. Schwerpunkte dabei waren der Umbau Bahnhof Zweilütschinen, die Hochwasserschutzmassnahmen Sandweidli, die Kreuzungsstelle Wilderswil-Flugplatz sowie die Haltestelle und Park+Ride-Anlage Matten. Im Frühjahr 2022 erfolgte der Start des Umbaus des Bahnhofs Zweilütschinen. Die erste Etappe, mit dem Anpassen der Perronkante entlang dem neuen Gleis 1 und die Bushaltestelle mit Wendeplatz, sei auf den Fahrplanwechsel Dezember 2022 realisiert worden.

Für das Jahr 2025 plant die BOB die Inbetriebnahme von sechs neuen Triebzügen. Foto: PD/jungfrau.ch

In den Personenverkehr habe die BOB 20,4 Millionen Franken investiert. «Hierbei fiel eine erste Anzahlung von 18,5 Millionen Franken für sechs zusätzliche Triebzüge, deren Inbetriebnahme 2025 geplant ist, ins Gewicht.»

Blick in die Zukunft

«Ziel von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung ist es, die Bahnen kostenbewusst zu betreiben und die Schynige Platte-Bahn als historisches Juwel zu erhalten», halten die Verantwortlichen fest. «Die enge Zusammenarbeit mit der Jungfraubahn-Gruppe im Rahmen einer Allianz sichert der Berner Oberland-Bahnen AG einen Konkurrenzvorteil.» Ein primärer Fokus richte sich auf den Service public und auf die Abrundung des Bergbahnangebots in der Jungfrau-Region. Eine bessere Auslastung in den täglichen Randzeiten werde angestrebt.

Beim Umbau des Bahnhofs Zweilütschinen wurde Anfang 2023 mit dem Bau der zweiten Etappe mit der Unterführung/Rampe auf das Mittelperron sowie dem Zugang auf der Seite Depot begonnen. «Die Inbetriebnahme wird auf den Fahrplanwechsel vom 9. Dezember 2023 erfolgen», heisst es in der Mitteilung. Zum gleichen Zeitpunkt sollen die Haltestelle Matten und die Park+Ride-Anlage in Betrieb gehen. «Damit leistet die BOB einen weiteren Beitrag als leistungsfähige, nachhaltige und umweltfreundliche Zubringerin in die Lütschinentäler.»

Die verkürzte Saison der Schynige Platte-Bahn beginnt am 1. Juli. Foto: PD/jungfrau.ch

Bei der Schynige Platte-Bahn stehen die Erneuerung der Werkstätte Wilderswil und die Gesamterneuerung der Gleisanlagen, die teils aus der Gründerzeit stammen, auf dem Programm. «Die Arbeiten sind im Frühling 2023 angelaufen und dauern verteilt auf mehrere Etappen voraussichtlich sechs Jahre.» Die SPB startet darum am 1. Juli 2023 in eine verkürzte Saison.

PD

