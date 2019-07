Bob Geldof setzt auf die Steueroase Afrikas

Mauritius wurde per Gesetz zur Steueroase. Davon profitiert auch Bob Geldof: Jener Mann, der sich selbst als Afrika-Freund und Kämpfer gegen die Ungleichheit inszeniert, kann durch seine Offshore-Konstruktionen auf Mauritius jede Menge Steuern sparen. Ein Unternehmenssprecher erklärte dazu: «Die Unternehmen, in die wir investieren, zahlen alle Steuern in ihrem afri­kanischen Heimatland.» Bob Geldof selbst wollte sich auf ICIJ-Anfrage nicht äussern.

Der Schaden, der in Afrika durch legale – aber damit noch längst nicht legitime – Steuervermeidung und illegale Steuerhinterziehung entsteht, ist immens: Jedes Jahr verlieren Entwicklungsländer mehr Geld durch Steuervermeidung, Geldwäsche und Korruption, als sie im selben Zeitraum an Hilfsgeldern bekommen. Was die Folgen für den afrikanischen Kontinent angeht, so sei Mauritius eine der schädlichsten Steueroasen, kritisiert die Nichtregierungsorganisation Tax Justice Network.

Auch Unternehmen und Banken nutzen die Steueroase Mauritius. Sie gründen dort Firmen oder vergeben Kredite dahin, ­investieren in Fonds oder holen sich rechtliche Ratschläge ein. Die Deutsche Bank etwa verwaltete über viele Jahre hinweg ­etliche Mauritiusfirmen, für einige stellte sie sogar Direktoren und berief Treffen von Anteilseignern ein. Das Bankhaus erklärte dazu, dass es sich um «standardisierte administrative Bankdienstleistungen» gehandelt habe. Ausserdem sei das Mauritius-Geschäft 2018 verkauft worden.

Der Versicherungskonzern ­Allianz war über eine Investmentgesellschaft an der Verwaltung von mindestens einem Fonds auf Mauritius beteiligt. Die Firma erklärte, dass sowohl ihre Kunden als auch sie selbst ihre Einkünfte in den jeweiligen ­Heimatländern versteuerten und ­daher «keine steuerlichen Vorteile» aus der Wahl des Standorts Mauritius erzielen würden.

Volkswagen und Porsche gründeten 2014 auf Mauritius zusammen mit einem französischen Unternehmen eine Firma, um Autos nach Malawi, Kenia, Zimbabwe, Sambia und in weitere ­afrikanische Länder zu exportieren. Steuerliche Aspekte haben dabei nach Angaben des Volkswagen-Konzerns «keine Rolle gespielt».