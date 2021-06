Antonio Rüdiger – Boateng? Hummels? Deutschland hat einen neuen Chef Andere hatten mehr Talent, aber genau das war für einen misstrauischen Jungen aus dem Berliner Stadtteil Neukölln der grösste Ansporn. Heute ist Antonio Rüdiger Deutschlands bester Verteidiger. Moritz Marthaler

Im CL-Halbfinal gegen Real zog sich Rüdiger einen Jochbeinbruch zu. Dieser ist mittlerweile verheilt, die Maske trägt er noch immer. Foto: Getty Images

Ein Wandbild hat er hier noch nicht. So schlecht würde sich das nicht machen, Muskeln auf Beton, der 1,90 Meter grosse Antonio Rüdiger überlebensgross auf einer Hausmauer an der Sonnenallee in Neukölln. Die Boateng-Brüder haben eins, etwas weiter nördlich im Wedding, «gewachsen auf Beton» steht darüber.

Jérôme? Verlässt die Bayern, fehlt an der EM. Kevin-Prince? Ist mit seinem Expertenjob beim Fernsehen schon in einer Post-Profi-Ära angekommen. Berlins grösster Fussballer ist jetzt er, der beinharte «Toni». In Joachim Löws EM-Kader ist Antonio Rüdiger der Einzige aus der deutschen Hauptstadt – und alles andere als ein Lückenbüsser.