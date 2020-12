New York – BMW-Fahrerin rast in Demonstranten Während einer «Black Lives Matter»-Kundgebung in Manhattan ist eine Frau in eine Menschenmenge gefahren. Mehrere Teilnehmer sind verletzt worden. Yasmin Rosner

Mitten in Manhattan hat eine Frau mit ihrem BMW mehrere Menschen verletzt: Polizei und Rettungssanitäter kümmern sich um die Betroffenen. (11. Dezember 2020) REUTERS Die Polizei riegelt die Strassen rund um den Tatort ab – das Unglück ereignete sich an der 3rd Avenue in Manhattan. REUTERS Die Menschen vor Ort stehen unter Schock. REUTERS 1 / 4

Darum gehts Infos einblenden Während einer «Black Lives Matter»-Demonstration in New York kam es zu einem Zwischenfall.

Eine Frau fuhr mit ihrem BMW in die Menschenmenge und verletzte mindestens sechs Personen.

Die Unglücksstelle wurde daraufhin abgeriegelt.

Zwischenfall bei einer «Black Lives Matter»-Demonstration mitten im New Yorker Stadtteil Manhattan. Eine Frau war am Freitagnachmittag in die Protestierenden gefahren und verletzte dabei mindestens sechs Menschen, wie unter anderem die «New York Post» berichtet. Augenzeugen hielten fest, wie die Frau und ihre Beifahrerin anschliessend von der Polizei festgenommen werden konnte.

Die Schwere der Verletzungen ist noch nicht klar. Doch gemäss ersten Angaben der Polizei handelt es sich nicht um lebensbedrohliche Verletzungen.

Noch ist nicht klar, ob die Frau mit ihrem BMW absichtlich in die Menschenmenge gefahren ist oder ob es andere Gründe dafür gibt. Die Frau liess sich laut laut Polizei anstandslos festnehmen, da sie die Unglücksstelle nicht verlassen hatte.