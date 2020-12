Besseresser – Blutwurst, Belgien und Bierkultur In der Rathausgasse wird in einem ehemaligen Pferdestall belgische Brasserie und Weltkulturerbe zelebriert. Die Besseresser haben mitgefeiert. Die Besseresser

Besser als daheim: Mit Blick in die Küche, viel Bier im Kühler, abwaschen muss man auch nicht. Fotos: Die Besseresser

Während die Begleitung zielstrebig ins Biercafé Aux Trappiste in der Rathausgasse marschiert, wartet die Besseresserin in der gleichnamigen Brasserie am Ende der gleichen Gasse. Fast ist sie froh um die Verwirrung, denn das liess ihr Zeit fürs Studium der immensen Bierkarte. Die Prioritäten sind im Aux Trappiste klar: Essen ist wichtig, mindestens so wichtig sind die Biere.

Die Speisekarte ist somit nicht nur wegen Corona klein gehalten. Das passt doch: im Unesco-Welterbe Bern der ebenfalls als Weltkulturerbe ausgezeichneten Bierkultur aus Belgien frönen. Fehlt nur noch der Manneken Pis, das bekannte pinkelnde Bübchen.

Anstatt einer Weinkarte gibt es in der Brasserie am unteren Ende der Rathausgasse eine grosse Auswahl an Gerstensaft, beispielsweise dieses Dubbelbier. Im Geschmack ein dunkles, obergäriges, malzbetontes Bier mit dunklen Fruchtaromen.

Die Brasserie befindet sich in einem ehemaligen Pferdestall und hätte vor dem ersten Lockdown aufmachen sollen. Eigentlich noch früher, wie der Betreiber Oli Vurchio den Besseressern verrät: Der Architekt Claudio Campanile, der das Lokal restaurierte, war ziemlich beschäftigt mit dem Umbau hüben im Casino der Bernburger am Casinoplatz. Bekanntlich will gut Restaurant Weile haben, jetzt ist es offen. Und voll, zumindest an diesem Abend. Viele Französisch sprechende Hungrige treten ein und werden weggeschickt.

Ein flämisches Wit-Bier zum Hauptgang. Mit Aromahopfen und wegen der Orangenschalen kommen Zitrusaromen mehr zur Geltung, und nicht das Bananig-Nelkige wie beim deutschen Hefe-Weizenbier.

Als die Begleitung eintrifft, ist die Bierkarte nur ansatzweise gelesen. Bei dieser Auswahl fänden alle was Passendes, heisst es vom Service. Die Küche befindet sich im zweiten Raum mit langem Tisch, an dem in Prä-Corona-Zeiten acht Personen hätten sitzen können. Jetzt sind es zwei Paare, was den Observierungsposten zur Küche aber verbessert.

Früher ein Pferdestall, heute eine Brasserie: Gemeinsamer Nenner ist der Pflastersteinboden.

Es geht los mit einem Gruss von Küchenchef Christoph Häberli: ein Sablé mit Fenchelblüten und Kürbis. Wir trinken ein dunkles Dubbelbier Chimay Rouge (9 Fr.) und ein flämisches Imperial Stout Mano Negra (13 Fr.) aus dem Cognacfass.

Währenddessen betrachten wir das Lokal. Der Boden ist mit Pflastersteinen ausgelegt, um das Stallgefühl wieder hervorzukitzeln. An den Wänden hängen Gemälde, die der Begleiter als «Food Porn aus dem 19. Jahrhundert» bezeichnet. Der Koch hantiert ziemlich laut, kein Wunder, er hat Stress, denn alle Gäste stehen um 18 Uhr auf der Schwelle. Drei Stunden später ist schon wieder Lichterlöschen.

Auftakt in den Abend: Sablé mit Kürbis.

Als Vorspeise bekommt der Besseresser Kroketten mit einer Mischung von der Chäshütte in der gleichen Gasse. Gerade mal drei Kroketten sind auf dem Teller, dazu gibt es noch Salat.

Die Besseresserin wagt sich an ein Gericht, das sie in der Kindheit essen musste: Blutwurst. Es heisst «Zenne Pot» – Sauerkraut auf einem Beet von der Wurst und Speckchips (14 Fr.). Eine Herrlichkeit in perfekter Portionengrösse, um sich mit dem Kinderalbtraum zu versöhnen.

Versöhnung mit der Blutwurst: «Zenne Pot» mit Sauerkraut auf einem Blutwurst-Beet.

Zum Hauptgang bestellt die Besseresserin ein Fläschchen Space Cadet (7 Fr.). Bei Weissbier könnte man denken, dass es zum Essen schlicht zu füllend ist, nicht so bei dieser leichten Wit-Version. Im Hauptgang setzen beide Besseresser ebenfalls auf Bier: einmal Hase à la Geuze (33 Fr.), der vom Besseresser mit dem Prädikat gewöhnlich versehen wird, und Muscheln à la Geuze (33 Fr.). Die Bierspezialität Geuze ist ein Verschnitt von der Bierspezialität Lambic, gegärt in Eichenfässern. Das ist eines der ältesten Brauverfahren, bei dem keine kontrollierte Gärung stattfindet, sondern diese der Mutter Natur überlassen wird. Stichwort spontanvergoren.

Zurück zum Essen: Das «Trappi», wie Berner das Lokal auch nennen, steht in Bern nicht an erster Stelle, wenn es um Muscheln geht: Da steuert der Moules-Liebhaber das Pöstli, Ringgi oder den Edy an. Doch man kann Muscheln auch im Aux Trappiste wagen. Täglich werden bis zu zehn Kilogramm verspeist, weshalb der Koch Häderli immer mehr bestellt und frischere Ware bekommt.

Die Miesmuscheln mit Geuzebier-Sauce.

Was die Besseresser natürlich im einzigen belgischen Lokal in Bern testen, sind die Pommes: Belgien ist nebst Bier (und Schokolade) auch für seine Fritten bekannt. Diese sind – das muss hier festgehalten werden – überdurchschnittlich gut. Wegen der Dicke, aussen perfekt kross, innen doch als Kartoffel erkennbar.

Die Desserts liessen die Besseresser aus, weil wir uns schlicht überessen hätten. Aber ein Bierchen hätte noch Platz gehabt, wenn da nicht die Uhr gefährlich getickt hätte.

Brasserie Aux Trappiste, Rathausgasse 11, 3011 Bern. Tel. 031 311 30 66.