Signau Blutspenden – Blut spenden ist enorm wichtig Der Samariterverein Signau ruft alle gesunden Personen auf, Blut zu spenden. Wie vorgesehen, findet die Blutspendeaktion am 25. März in der Turnhalle Signau statt.

Blut spenden darf nur, wer gesund ist und vor allem keine Symptome wie Fieber, Husten, Schnupfen und Atembeschwerden aufweist. Foto: Valérie Chételat

Menschen in Not brauchen Blut, auch in Zeiten des Coronavirus. Deshalb ist es im Moment besonders wichtig, Blut zu spenden, damit die Versorgungskette nicht abreisst. In den vergangenen Wochen war ein deutlicher Spenderrückgang zu verzeichnen. Da Blut nur sechs Wochen gelagert werden kann, ist es nötig, immer wieder neue Spenden zur Verfügung zu haben. Wenn die rückläufige Tendenz anhält, droht ein Versorgungsengpass für die Spitäler. Deshalb rufen die Interregionale Blutspende SRK und der Samariterverein Signau alle gesunden Personen auf, Blut zu spenden. Wie vorgesehen, findet die Blutspendeaktion am 25. März in der Turnhalle Signau statt. Die Interregionale Blutspende SRK hat verschiedenste Massnahmen angeordnet, um die Gesundheit der Spender zusätzlich zu schützen. Blut spenden darf nur, wer gesund ist und vor allem keine Symptome wie Fieber, Husten, Schnupfen und Atembeschwerden aufweist. Wichtig ist, zu wissen, dass das Coronavirus nicht via Blut übertragen wird.