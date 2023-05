Barometer der Coolness – Blut auf dem roten Teppich Von zeitloser Schönheit, dem neuen Barfuss-Trend des Grauens und gesunden Sommercocktails: Hier finden Sie unsere Liste fürs entspannte Tischgespräch. Michèle Binswanger

Politik auf dem roten Teppich

1 / 2 Obschon man in Cannes jeglichen Protest unterbinden will, schaffte es Fitness-Influencerin Ilona Chernobai, auf den Krieg in ihrer Heimat aufmerksam zu machen. Foto: AFP

Der rote Teppich in Cannes war in den vergangenen Jahren ein beliebter Schauplatz für politisch motivierte Proteste. Dieses Jahr sorgte die ukrainische Influencerin Ilona Chernobai für Aufsehen, als sie sich, in die Farben ihres Landes gekleidet, mit Kunstblut übergoss, bevor sie vom roten Teppich gezerrt wurde. Das Bild postete sie danach für ihre FollowerInnen mit dem Satz: «Ich habe das getan, um daran zu erinnern, was in der Ukraine los ist. Die Aktion war gedacht, um die Menschen in den besetzten Gebieten zu unterstützen.»

Zeitlose Schönheit

Altert das Supermodel eigentlich auch? Scheinbar nicht: Naomi Campbell (53). Foto: Getty Images

Ebenfalls in Cannes war Naomi Campbell anzutreffen, das original Supermodel aus den Neunzigerjahren. Das ist schon eine Weile her, man sieht es der 53-jährigen Britin aber nicht an. Wirklich nicht. Offenbar besitzt Campbell die erstaunliche Fähigkeit, nicht zu altern, und modelt deshalb auch noch heute – scheinbar keinen Tag älter als vor 30 Jahren, als sie den Laufsteg erstmals betrat.

Harry Potter forever

Lässt sich nicht canceln: Harry Potter. Foto: PD

Am 17. Mai schaltete Netflix alle acht «Harry Potter»-Filme auf seinen englischen und irischen Portalen auf. Und bereits nach einer Woche dominieren sie die Charts. Das heisst, sie gehören zu den Top Ten der meistgesehenen Filme auf Netflix. «Harry Potter»-Schöpferin J. K. Rowling (57) wurde in den vergangenen Jahren wegen ihrer politischen Ansichten zum Thema Transgender stark angegriffen. In diesem Kontext wurde auch dazu aufgerufen, die «Harry Potter»-Filme zu boykottieren. Das ist offensichtlich nicht gelungen.

Der gesunde Sommercocktail

Schön, schmackhaft, gesund: Matcha-Martini. Foto: Getty Images

Mach Platz, Espresso Martini, deine schöne grüne Schwester drängt ins Rampenlicht! Matcha Martini – genau so fein und anregend – glänzt dank der Antioxidantien auch mit dem Gesund-Faktor. Zudem soll der Hallo-Wach-Effekt länger anhalten als beim Espresso Martini.

Chalet Klum

Rund ums Matterhorn dürfte Heidi Klum bald beim Wandern zu sichten sein. Foto: Getty Images

Heidi Klum (49) sucht ein Chalet in Zermatt – mit Blick aufs Matterhorn, wie sie der Welt über die sozialen Medien mitteilte. Offenbar hat sie sich beim Wandern mit ihrem Gatten Tom Kaulitz (33) ins Walliser Dorf verliebt und sucht nun eine Bleibe. Damit wird Zermatt um eine Attraktion reicher – auch wenn Heidi mit dem «Horu» nicht mithalten kann.

Super-Fail

Super-Socken sind Teil der neuen Kollektion von Shein. Foto: Shein

Der chinesische Fast-Fashion-Riese Shein führt neu eine Superman-Kollektion. Das ikonische Logo soll dabei auf Unterhosen, T-Shirts, Pullis und Gadgets prangen. Die Kollektion soll «Stärke, Hoffnung und Mut» vermitteln, heisst es, sowie «Hoffnung» – vielleicht auf einen besseren Modegeschmack.

Barefoot Boys

Barfuss auf dem Laufsteg, barfuss bald auch sonst unterwegs? Modeschau des Labels Etro. Foto: Penske Media, Getty Images

Oh Schreck, oh Graus! Der Sommerschuh-Trend für Männer lautet diesen Sommer: no shoes. Vom Knöchel abwärts nackt. Das zumindest schreibt «The Cut». Und es passt sehr gut zu sonst angesagten Trends, dem Boho-Hippie-Style, dem Grateful-Dead-Revival und Ähnlichem. Angesichts des Pflegenotstands, der gerade unter männlichen Füssen weitverbreitet ist und sich durch das Barfusslaufen auch nicht entschärfen wird, meinen wir: leider nein.

Beschwerden-Rekord

Eine zu «weisse» Familie? King Charles III (2.v.r.) und Verwandtschaft bei der Krönung. Foto: AFP

Sie kommentierte bei Charles’ Krönung und nannte die auf dem Balkon des Buckingham-Palasts stehende Königsfamilie «terribly white»: Mit dieser unpassenden Bemerkung hat die «Bridgerton»-Schauspielerin Adjoa Andoh (60) einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Es hagelte so viele Beschwerden wie nie zuvor, wie die Regulationsbehörde Ofcom mitteilte – über 4000 in einem Tag. Das muss man erst mal schaffen.

