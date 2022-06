Gastrokritik Moment Bern – Blumige Momente beim Koch des Monats Das Team im Restaurant Moment in der Berner Postgasse hat den 15. «Gault Millau»-Punkt erhalten. Das Eingekehrt-Team hat die Neubewertung überprüft. Claudia Salzmann

Der Startschuss ins Menü in der Postgasse: Im Glas ein jurassischer Chardonnay, auf dem Tisch eingelegte, angrillierte Gurke. Fotos: Claudia Salzmann

Wer derzeit einen Tisch auf einer Terrasse reservieren will, muss vorausdenken. So war die Freude der Einkehrer gross, als sie den allerletzten im Restaurant Moment in der Berner Postgasse ergattern konnten. Die Erwartungen sind hoch, wurde das Restaurant vom Gastroführer «Gault Millau» doch kürzlich mit einem Punkt mehr bewertet.

Seit anderthalb Jahren ist Ruben Sägesser vor Ort. Der 35-Jährige kochte bei der Naturköchin Rebecca Clopath, die nur mit Lebensmitteln rund um ihre Alp im bündnerischen Lohn arbeitet. Nun bekocht Sägesser Bern mit der Terroir-Küche: Manchmal trifft man den Naturkoch beim «Blümelen» – beim Sammeln von Blumen –, die die Tische schmücken und die Teller perfektionieren.