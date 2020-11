Bahnstrecke durch Langenthal – BLS-Zug in Unfall verwickelt Aufgrund eines Personenunfalls kam es auf einem Abschnitt zu mehreren Zugsausfällen. jpw

Ein Teil der Strecke entlang der Eisenbahnstrasse wurde vorübergehend gesperrt. Foto: Sebastian Weber

Am Freitagmittag ereignete sich auf der Strecke zwischen dem Bahnhof Langenthal und Langenthal-Süd entlang der Eisenbahnstrasse ein Personenunfall. Die Einsatzkräfte waren vor Ort, ein Teil der Strasse wurde vorübergehend abgesperrt.

Auf dem Bahnabschnitt zwischen Langenthal und Huttwil kam es in der Folge am Nachmittag in beiden Richtungen zu mehreren Zugsausfällen.