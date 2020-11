Aus gesundheitlichen Gründen – BLS-Verwaltungsratspräsident Rudolf Stämpfli tritt zurück Auf ärztliches Anraten hin gibt Rudolf Stämpfli sein Amt als BLS-Verwaltungsratspräsident per sofort ab. UPDATE FOLGT

Tritt per sofort zurück: BLS-Verwaltungsratspräsident Rudolf Stämpfli. Foto: zvg/BLS

Seit längerem leidet Dr. Rudolf Stämpfli, Verwaltungsratspräsident der BLS, an Entzündungen im Körper, die sich in den letzten Monaten stark verschlimmert haben. Aus diesem Grund hat sich Stämpfli nun entschieden sein Amt per sofort abzugeben. Die BLS hat den Entscheid am frühen Mittwochmorgen per Medienmitteilung kommuniziert.

«Der Entscheid ist mir nicht leichtgefallen», lässt sich Stämpfli im Communiqué zitieren. «Gerne hätte ich mich bis zum Ende meiner Amtszeit im Mai 2021 für die BLS eingesetzt. Aber ich muss auf meinen Körper hören und habe mich nach langen Gesprächen mit meiner Familie zu diesem Schritt entschieden».

Der Verwaltungsrat plant, an seiner nächsten Sitzung am 10. Dezember 2020 den erst kürzlich gewählten Vizepräsidenten Ueli Dietiker zum Präsidenten zu wählen. Die Suche nach einer Nachfolge für Stämpfli läuft bereits. Stämpfli war seit 2006 im Verwaltungsrat der BLS und präsidierte diesen seit 2009. Er hatte angekündigt, sein Mandat aufgrund der Amtszeitbeschränkung an der nächsten Generalversammlung abzugeben.

Der Kanton Bern, Haupteigner der BLS AG, wurde über den Rücktritt bereits informiert. Regierungsrat Christoph Neuhaus habe den Entscheid mit Bedauern zur Kenntnis genommen, heisst es in der Medienmitteilung.

chh/pd