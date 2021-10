Schifffahrt im Berner Oberland – BLS bringt Saison-Abo für Thuner- und Brienzersee Für 129 Franken ein ganzes Jahr in der 1. Klasse Schiff fahren? Das ist nächstes Jahr möglich – wenn genügend Tickets verkauft werden. Marco Zysset

Auch ohne strahlenden Sonnenschein kann eine Schifffahrt auf dem Thuner- oder Brienzersee faszinieren. Foto: Adrian Moser

2020 weniger als die Hälfte der Passagiere als im Vorjahr, auch 2021 droht gegenüber 2019 – dem bisher letzten «normalen» Jahr der BLS-Schifffahrt – noch einmal ein Minus von mehr als 30 Prozent: Die Situation ist für die Firmenleitung derzeit alles andere als gemütlich. Und trotzdem geht sie ausgerechnet jetzt in die Preisoffensive: Sie lanciert mit dem Seepass eine Art Schifffahrts-GA für den Thuner- und Brienzersee.

Für 129 Franken können Inhaberinnen und Inhaber des Seepasses ein ganzes Jahr lang – von April 2022 bis März 2023 – so oft sie wollen in der 1. Klasse auf den Schiffen der beiden Oberländer Seen fahren. Für Familien mit zwei Erwachsenen und maximal vier Kindern gibts den Pass für 249 Franken. Zum Vergleich: Ohne Halbtaxabo kostet eine 2.-Klass-Tageskarte für eine erwachsene Person 70 Franken.