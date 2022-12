Teuerungsausgleich – BLS-Angestellte erhalten zwei Prozent mehr Lohn Lohnerhöhung für die BLS-Angestellten: Die Angestellten erhalten im kommenden Jahr zwei Prozent mehr Lohn sowie eine einmalige Prämie.

Die Angestellten der BLS erhalten zwei Prozent mehr Lohn. Dies haben die Sozialpartner mit dem Bahnunternehmen ausgehandelt.

Die BLS und die Sozialpartner haben sich auf eine generelle Lohnerhöhung von zwei Prozent für die Angestellten des Bahnunternehmens geeinigt. Dazu kommen noch eine einmalige Prämie und weitere Massnahmen aus dem geltenden Lohnsystem.

Insgesamt setzt die BLS damit 3,2 Prozent der Lohnsumme für Lohnmassnahmen ein, wie das Bahnunternehmen und die Sozialpartner am Donnerstag mitteilten.

«Wir können auf diese Weise unseren Dank an die Belegschaft aussprechen und unsere Wertschätzung zeigen», wird BLS-Personalleiter Horst Johner in der Mitteilung zitiert. Die Mitarbeitenden hätten in den vergangenen Jahren viel geleistet und seien der Schlüssel des Erfolgs.

«Die generellen Lohnanpassungen sind ein positives Signal für die Mitarbeitenden der BLS», wird Michael Buletti, Leiter der Verhandlungsdelegation der Gewerkschaften, in der Mitteilung zitiert. Die Arbeitnehmenden erhielten somit einen wichtigen Beitrag an die stetig steigenden Lebenshaltungskosten.

