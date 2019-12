Willkommen im Weihnachtswunderland

In diesem für mich völlig unbekannten Städtchen war ich im Oktober, auf der Reise ins Bauhaus auf Einladung der Deutschen Zentrale für Tourismus. Ich dachte zuerst, ich lese nicht richtig, als ich das Programm der Pressereise bekam. Der Name klang nämlich eher so wie aus einem Harry Potter Buch. Und etwa so sieht die entzückende Stadt mit über zweitausend Fachwerkhäusern auch aus. Die Stadt hat viele Kriege unversehrt überlebt und die Häuser stammen noch aus den acht Jahrhunderten, in denen sie erbaut wurden. (Foto: MKN)

Natürlich sanierte man viele Häuser, die unter Denkmalschutz stehen. Die wunderschönen Details wirken wie eine Art Architektur-Zuckerbäckerei. (Fotos: MKN)

So ähnlich wie in den Märchenbüchern entdeckt man beim Spaziergang durch die verwinkelte Altstadt schmale Gassen, Tore, Durchgänge und Aussichten, die bezaubern. Sie lassen an die Adventskalender denken, bei denen man sich beim Rätseln was wohl hinter den Türchen und Fensterchen steckt fantastische Geschichten ausdenkt. Aus den Spalten und Ritzen dringen Düfte heraus: Vanille von Pfannkuchen oder der gemütliche Duft von gerösteten Zwiebeln und Würsten. Die Altstadt hat nämliche viele kleine Cafés und Läden, die einladen Pause zu machen oder nach Souvenirs zu suchen. (Fotos: MKN)

Auch Grossartiges ragt aus der verwunschenen Putzigkeit heraus. Das Rathaus etwa, das bestimmt genügend Fenster hat um als Sujet für einen Adventskalender zu dienen. Drinnen ist es spektakulär mit kirchenartigen Fenstern ausgestattet durch deren farbige Glasscheiben das Licht in die Räume tanzt. (Fotos: MKN)

Der grosse Rathaussaal ist bemalt mit Bilder, die die Geschichte der Stadt erzählen. Quedlinburg war nämlich einmal eine Blumenstadt. Zwischen dem 18. und 20. Jahrhundert gewann die Stadt wirtschaftliche Bedeutung in der Saatzucht von Zier- und Nutzpflanzen. Mit den Kriegen, dem Kommunismus und der Wiedervereinigung verlor diese Industrie aber an Bedeutung. (Foto: MKN)

In vielen kleinen Geschäften macht man eine Art Zeitreise. So musste ich unbedingt diese Kasse in einem Bücherladen fotografieren. Uralt und voller Pennies ist sie etwas ganz anderes als die sich hier verbreitetenden Self Scan Modelle. «Aber vieles, das heute als supertrendy propagiert wird, hatten wir schon lange» erzählt mir die Verkäuferin, die in der DDR aufgewachsen ist. «So hatten wir schon immer Stofftaschen, pflanzten Gemüse im Garten und kochten meist vegetarisch.» Heute ist das Leben für sie härter, meint sie. Wieviele andere, die in den Geschäften in der Altstadt arbeiten sind auch für sie die Touristen die wichtigsten Kunden. (Foto: MKN)

Ich kaufte ein paar Bücher von denen eines die wechselhafte Geschichte der Stadt in Bildern erzählt und das andere Märchen, Sagen, Legenden des Harzgebietes nachgeht. (Fotos: MKN)

Wie aus dem Märchenbuch wirkt auch das Schloss auf dem Schlossberg, das ein Frauenstift war. Dieser bot unverheirateten Töchtern von adligen Familien und Witwen ein Zuhause. Die Frauen waren meist hochgebildet und verrichteten auch kunstvolle Handarbeiten. (Foto: MKN)

Heute ist der Samichlaustag. Bei uns hat der Samichlaus seinen Knecht Schmutzig dabei. In alten deutschen Kinderbüchern begleitet aber der Krampus, ein teuflischer Kerl den Nikolaus. Meine Freundin Margit, die aus dem Südtirol kommt erzählt mir immer vom Krampustag, der in ihrem Dorf am 5. Dezember gefeiert wird. Da toben die teuflischen Gestalten durchs Dorf und erschrecken Kinder, Frauen und Passanten. Das mit schrecklichen Masken, Glocken, Lärm und Ruten. (Foto: MKN)

Meine liebste Weihnachtsgeschichte ist E.T.A. Hoffmanns «Nussknacker und Mausekönig». Wie die meisten kenne ich die Geschichte von Tschaikowskys Ballett, das ich als Kind mitgetanzt habe. Ich kann mich an lange heisse Sommernachmittage erinnern, an denen ich den Rosenwalzer immer und immer wieder repetierte, bis die Zehen blutig waren. An Weihnachten waren wir dann bereit für die grosse Aufführung im Theater 11. Alle waren waren wir verliebt in den Prinz, der toupierte Haare mit Goldstaub hatte. Für uns kleine Mädchen war das Pas de Deux mit Klara und dem Prinzen der absolute Höhepunkt, den wir in unseren Tutus zwischen den Vorhangspalten voller Sehnsucht und Verzauberung anschauten. Die Geschichte, die Musik und das Ballett verbreiten für mich auch heute noch die allerschönste Weihnachtsstimmung! Noch lieber als das Original von Hoffman habe ich die Version von Alexandre Dumas gelesen. Schon wie er das Weihnachtsessen mit Leberwurst und Lebkuchen beschreibt ist ein grosses Weihnachtsfest. (Foto links: MKN, Foto rechts: Eric Schmid, Styling: Marianne Kohler Nizamuddin) )

Wer heute das Türchen von einem klassischen Adventskalender aufmacht, der entdeckt einen Nikolaus, eine Klausstrumpf oder den Inhalt eines Klaussackes. Die Adventskalender haben ihren Ursprung im 19. Jahrhundert und kommen aus der protestantischen Tradition. So zeigen sie nicht selten deutsche Städte und deutsche Märchenfiguren. Die schönsten sind meiner Meinung nach die welche Schneepartien mit Silberglitter unterstreichen und die beim Öffnen der Türchen eine neue Dimension eröffnen und nicht bloss ein Bildchen zeigen. Also wirklich in den Sack vom Samichlaus sehen lassen, in ein Zimmer hinter dem Fenster oder einen Stern hinter der Wolke zeigen. (Foto: MKN)

Etwas vom besten, das der Samichlaus in seinem Sack mitträgt sind die Lebkuchen. Und die Könige der dieser Pfefferkuchen kommen aus Nürnberg. Die Stadt war schon früh ein Kreuzungspunkt auf der Handelsrouten und kam so zu exotischen Gewürzen aus fernen Ländern. (Foto über: Deutsche Zentrale für Tourismus)

Die klassischen Nürnberger Lebkuchen werden auf Oblaten gebacken und mit Zuckerguss, Mandeln oder Schokolade verziert. (Foto über: Deutsche Zentrale für Tourismus)

Was die echten Nürnberger Lebkuchen so fein macht ist der hohe Anteil an Nüssen und Mandeln. Das Rezept ist natürlich geheim aber hohen Qualitätsansprüchen und Kontrollen unterworfen. Denn der Name ist geschützt. (Foto: MKN)

Wer Lust hat dieses Jahr einen Weihnachtsbaum wie aus einem deutschen Märchen zu dekorieren, der bindet Lebkuchen an den Baum, Pilzchen, Äpfel und Märchengestalten. Letztere habe ich aus Märchebücher kopiert, auf Karton oder Glanzpapier geklebt und ausgeschnitten. Auch Geschenkspäckli lassen sich mit solchen Märchengestalten schmücken. Damit ein Geschenk wie ein Lebkuchen ausieht packen Sie es in braunes Papier und zieren es mit Zuckerguss aus der Tube. (Foto: Eric Schmid, Styling: Marianne Kohler Nizamuddin)

Eine andere weltbekannte deutsche Weihnachtsspezialität ist der Dresdner Christstollen. Darin stecken ein kleines Kunsthandwerk und fantastische Zutaten. (Foto über: Deutsche Zentrale für Tourismus)

Auch der Dresdner Christstollen ist ein geschütztes Produkt. Nur Stollen, die wirklich in Dresden zubereitet und gebacken werden dürfen als solche verkauft werden. Auch die Rezeptur ist ein gut gehütetes Geheimnis und wird von Generation zu Generation weitergegeben. Jeder Bäcker hat zudem seinen eigenen Gewürze und Tricks, die seinen Stollen unvergleichlich machen. Dabei sind aber immer Rosinen, Marzipan, Orangeat, Zitronat, Mehl, Wasser, Hefe und reichlich Butter. Am Schluss des Backprozesses werden die Rosinen, die herausgucken von Hand abgestreift, der Hefekuchen mit noch mehr Butter druchtränkt und mit Puderzucker umhüllt. (Foto: MKN)

Ein bäuerlich deutscher Weihnachtsbaum wird mit Spielsachen, Kugeln, Strohsternen, Äpfeln, Zuckerzeug und echten Kerzen geschmückt. Der Weihnachtsbaum wurde erst im 19. Jahrhundert populär und kommt auch aus dem protestantisch deutschen Kulturgut. Immergrün hatte aber schon in früheren Zeiten eine wichtige Bedeutung, denn es verkörpert Lebenskraft. (Bild über: The Fuller View)

