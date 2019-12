Welche Erkältungsmythen stimmen?

Mythos 3:

Luftfeuchtigkeit ist sehr wichtig, wenn es darum geht, Erkältungen vorzubeugen.

Ja.Trockene, gereizte Schleimhäute bieten, vor allem im Winter, bei überheizten Räumen einen guten Nährboden für Erkältungsviren. Darum macht es Sinn für genügend Luftfeuchtigkeit zu sorgen. Wer sich keinen Luftbefeuchter anschaffen will, kann auch ein mit Gefäss mit Wasser auf die Heizung stellen. Im Schlafzimmer sollte die Temperatur unter 20 Grad liegen. Wer unter Reizhusten leidet, sollte regelmässig inhalieren und genügend Flüssigkeit zu sich nehmen.

Mythos 4:

Bei Erkältungen helfen Antibiotika am besten.

Nein. Rund 95 Prozent der Erkältungen oder grippalen Infekte werden durch Viren ausgelöst. Antibiotika wirken allerdings nur gegen Bakterien und nicht gegen Viren. Antibiotika können nicht nur einen negativen Einfluss auf den Darm haben und beispielsweise Durchfälle auslösen. Wer häufig Antibiotika einnimmt, läuft auch Gefahr, eine Antibiotika-Resistenz zu entwickeln.

Mythos 5:

Medikamente helfen bei einem grippalen Infekt besser als altbewährte Hausmittel.

Nein. Bei einer Erkältung ohne weitere Komplikationen können auch Hausmittel einen positiven Effekt haben. «Ein Zwiebelsud, mit etwas Kandiszucker gesüsst, oder ein Brustwickel mit gekochten Kartoffeln kann bei Husten Linderung bringen. Essigsocken können Fieber senken. Und die gute, alte Hühnersuppe kann im Organismus bestimmte weisse Blutkörperchen, die für Entzündungsprozesse mitverantwortlich sind, reduzieren», sagt Frank Metternich, Chefarzt der Hals- Nasen- Ohrenklinik am Kantonsspital Aarau.

Mythos 6:

Es ist doch Glückssache, ob ich mich anstecke oder nicht.

Jein. Wir können einiges dazu tun, damit wir nicht erkranken. Ein starkes Immunsystem ist ein wichtiger Verbündeter dabei. Wichtigste Prophylaxe ist darum, die Hände sorgfältig und ausgiebig mit Seife und warmem Wasser zu waschen und sie auch zu desinfizieren. «Genügend Schlaf und eine mineral- und vitalstoffreiche Ernährung sind genauso wichtig wie regelmässige Wechselduschen oder Saunagänge. All dies stärkt den Organismus. Viel frische Luft und möglichst wenig Stress stärken das Immunsystem ebenfalls», sagt Frank Metternich. Ob hochprozentiges Vitamin C zusätzlichen Schutz bietet, ist auch bei Ärzten umstritten. Dagegen gilt Zink hilfreich bei der Prävention und in der Heilungsphase bei Erkältungen.

Mythos 7:

Bei einem grippalen Effekt sollte man das Bett hüten.

Jein. Richtig ist, dass es sinnvoll ist, nicht ins Büro zu gehen, um die Kollegen nicht mit Husten und Schnupfen zu nerven oder gar anzustecken. Aber so lange man kein Fieber hat, ist auch ein kurzer Spaziergang sinnvoll, weil so der Kreislauf angeregt wird. Sobald das Fieber steigt und man ein Krankheitsgefühl spürt, sollte man unbedingt auf sportliche Aktivitäten verzichten, um nicht an lebensgefährliche Komplikationen wie einer Herzmuskel-Entzündung zu erkranken.

