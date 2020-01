Weiss ist heiss

2 — Weiss zu Weiss

Statt, oder als Ergänzung zu Holzmöbel gehen natürlich auch weisse Möbel. Diese verbinden sich diskret und immer passend mit den weissen Wänden. Vervollkommnen Sie eine solch helle, frische Einrichtung mit weissen Lampen. Diese dürfen dafür ruhig ein bisschen auffällig und formstark sein. So helfen sie, dass die Einrichtung nicht langweilig wird. (Bild über: My Scandinavian Home)

3 — Ganz natürlich

Weiss zieht ganz automatisch natürliche Materialien, Naturfarben und Dinge aus der Natur an. Proppen Sie also Ihre Polstermöbel mit Leinenkissen und Wolldecken auf, stylen Sie mit Körben und Keramik und geben Sie Pflanzen, Kerzenlicht und Fundstücken Platz. (Bild über: My Scandinavian Home)

4 — Weiss und Design

Das Wohnzimmer der Designerin Isabell Gatzen zeigt starkes Design und zugleich elegante Leichtigkeit. Das schafft Weiss. Es hält stilvoll Einzelstücke zusammen und schafft dabei eine selbstverständliche Ruhe. Ruhe ist eine Eigenschaft, die Weiss praktisch immer in einen Raum bringt. (Foto: Rita Palanikumar für Sweet Home)

5 — Strahlend dank sanften Kontrasten

Damit die frische Strahlkraft von Weiss noch stärker zum Tragen kommt, kann man sie mit einem sanften Kontrast hervorheben. Hier sind die Wände in einem hellen Milchkaffee-Beige gestrichen, was das weiss lackierte Holzwerk, wie Türen, Rahmen und Leisten herausgesuchten lässt. Eingerichtet ist diese Altbauwohnung mit modernen und Vintage-Designstücken in einem lockeren, entspannten Stil. (Bild über: Decoholic, Quelle: Stadshem)

6 — Unkomplizierter Chic

Entspannt ist Weiss eigentlich immer, da es so tolerant ist. Weiss ist ja auch die Farbe eines unbeschriebenen Blattes und damit offen für persönliche Geschichten. Eine solche wird in diesem Wohnzimmer erzählt: ganz unkompliziert kommen hier unterschiedliche Möbel zusammen und bilden zusammen eine freundliche Gruppe, welche durch die neutralen Farben verbunden ist. (Bild über: Coco Lapine Design)

7 — Weiss lässt Raum

Wenn Sie in einem weissen Raum sehr viel Weiss wählen, dann kann der Raum selbst gut atmen. Die Möbel und Wohnaccessoires verbinden sich so diskret mit dem Raum. (Bild über: Stadshem)

8 — Weiss vergrössert

Je heller ein Raum ist umso leerer wirkt er. So lässt Weiss alles grösser erscheinen, auch wenn eine Wand, wie hier voller Bücher ist. Diese aber helfen, dass dieses Schlafzimmer trotz Farblosigkeit und Minimalismus, Wohnlichkeit bekommt. (Bild über: Apartment Therapy)

9 — Eleganz inbegriffen

Echte Wohnlichkeit schaffen immer die Textilien. Besonders in Schlafzimmern dürfen Sie nicht fehlen. Wie durchaus elegant ein weisses Schlafzimmer wirken kann zeigt dieses an sich einfache eingerichtete Beispiel. Ein grosser Teppich, ein sorgfältig bezogenes Bett, ein sanfter Beigeton an den Wänden und ein diskretes Hotelstyling machen es zum elegant komfortablen Raum. (Bild über: Eye-Swoon)

10 — Es geht auch romantisch

Auch in diesem Schlafzimmer helfen Textilien zu Stil, Persönlichkeit und Wärme. Hier werden aber die Textilien in einem wild romantischen Look eingesetzt. Überlange Leinevorhänge verdecken Stauraum, hauchdünne, weisse Baumwolvorhänge machen das Bett himmlisch, welches mit weisser Leinenwäsche üppig bezogen ist. Die wilde Romantik wird unterstütz mit rustikalen Einzelteilen wie eine Bank am Bettende und einen Hocker, der als Nachttisch dient. (Bild über: In the mood for design, Foto: Therese Rommel)

Credits:

Blogs und Magazine:In the mood for design, Eye-Swoon, Apartment Therapy, Coco Lapine Design, Decoholic, My Scandinavian Home

Immobilienagenturen:Stadshem, Bolaget

Der Beitrag Weiss ist heiss erschien zuerst auf Sweet Home.