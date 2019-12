Was, wenn wir heute einfach zu Hause bleiben?

Von Marianne Kohler (publiziert am Tue, 31 Dec 2019 04:00:52 +0000)

1 — Glamour und Glitter

Laden Sie ein paar Freunde ein und geniessen Sie den Abend mit gutem, einfachem Essen, ein bisschen Glitter und Glamour, Spielen und Filmen im schönen Zuhause. (Bild über: Glitterguide)

2 — Discofeeling

Kreieren Sie mit wenig Aufwand viel Party- und Discoatmosphäre. Dazu brauchen Sie silberne Metallicvorhänge und Discokugeln. Beides bekommen Sie an Orten, die Partybedarf verkaufen. Metellicvorhänge können Sie an Türrahmen hängen oder aber ganze Wände damit schmücken. Und die Discokugeln müssen Sie natürlich so beleuchten, dass es schimmert und funkelt. (Bild über: Party Delights)