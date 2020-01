Warum uns die Zeit davonrennt

Vor allem wenn man Mutter oder Vater wird, scheint sich für viele das Rad der Zeit schneller und schneller zu drehen. Wähnten wir uns alle erst noch in der Vorweihnachtszeit, stehen nun schon rosa Tulpen auf dem Tisch und die Tage werden wieder länger. «Warte nur ab, sobald die Kleinen in der Schule sind, rast die Zeit noch schneller», wurde mir oft gesagt. Stimmt das? Und falls ja, wie schaffen wir es, die Zeit zu dehnen, sie bewusster und langsamer vergehen zu lassen? Über diese Fragen und darüber, welche Faktoren unsere Zeitwahrnehmung beeinflussen, habe ich mich mit Zeitforscher Ivo Muri ausgetauscht.

Herr Muri, Psychologen haben in einer Studie 500 Teilnehmer zwischen 14 und 94 Jahren unter anderem gefragt, wie schnell die letzten zehn Jahre ihrem Empfinden nach vergangen waren. Für Teenager war diese Zeitspanne langsam verstrichen, für junge Erwachsene schneller, für ältere noch schneller. Wieso vergeht die Zeit für Kinder langsamer als für Erwachsene?

Ein Kind ist ständig neuen Eindrücken und Erlebnissen ausgesetzt. Es hat noch keine Lebenserfahrung und darf die Welt für sich von Grund auf neu entdecken. Laufen zu lernen ist zum Beispiel ein intensiver Prozess, bei dem die Hirnstrukturen massgeblich geformt werden. Erwachsene hingegen stecken oft in einem ziemlich vorgegebenen Tagesablauf, in dem nur wenig neu ist, so hat man das Gefühl, dass die Zeit wie im Flug vergeht.

Welche Faktoren beeinflussen die Zeitwahrnehmung?

Pflanzen und Tiere leben im Gegensatz zum Menschen nur in der Gegenwart. Dem Menschen ist es aber möglich, aufgrund von Erinnerungen seine Zukunft zu planen. Dieses ständige hin- und her schalten zwischen «Was war gestern?» und «Was ist morgen?» macht es uns so schwer, wirklich in der Gegenwart zu sein. George Orwell hat in seinem Zukunftroman «1984» geschrieben: «Wer die Vergangenheit beherrscht, beherrscht die Zukunft. Wer die Gegenwart beherrscht, beherrscht die Vergangenheit.» Daraus dürfen wir folgern, dass jeder, der achtsam und gegenwärtig ist, aktiv seine Vergangenheit und seine Zukunft beeinflussen kann.

Das tönt eigentlich ganz simpel. Wieso sind aber viele – trotz aller technischen Errungenschaften, die uns das Leben eigentlich erleichtern sollen – offenbar ständig gestresst?

Ich habe das Gefühl, dass die Gesellschaft immer weniger Strukturen hat – daran hat auch die Globalisierung ihren Anteil geleistet. Im Zuge dieser hiess es: Weniger Gesetze und Regulierung, weniger Staat und mehr Privatisierung. Jetzt merken wir, dass durch die Globalisiserung alles, was wir selber beeinflussen wollen, weiter weggerückt ist. Wir können immer weniger in das Regelwerk der Wirtschaft eingreifen. Die Privatwirtschaft berücksichtigt per Definition ihre privaten Interessen, der Schnelle gewinnt vor dem Langsamen, der Billige vor dem Teuren. Es hat eine Entwertung der Waren stattgefunden – und dahinter steht auch immer die Entwertung der Menschen, welche diese Waren produzieren.

In seinem Buch «Gefühlte Zeit» vergleicht der Psychologe Marc Wittmann das Leben mit Ferien: Anfangs entdeckt man den unbekannten Ort, ungewohnte Düfte, Kulinarik und Landschaften – und die Zeit scheint sich weit zu dehnen. Doch nach ein paar Tagen wird das Neue zur Gewohnheit, man macht um die selbe Zeit Siesta, kehrt nach dem abendlichen Strandbesuch nach Hause zurück, um nach der kalten Dusche in ein Restaurant an der immerselben Strandpromenade einzukehren. Und plötzlich ist die Ferienwoche viel zu früh vorbei. Wenn es offenbar auf wirtschaftlicher Ebene so schwierig ist, wie können wir die Zeit zumindest im Privaten als Freund und nicht als Feind betrachten? Und gibt es Srategien zur Verlangsamung der Zeit?

Als Erwachsener hat man Gewohnheiten entwickelt. Vor allem für Eltern besteht das Leben aus vielen festgesetzten Routinen. Die Betreuung der Kinder, der Job aber auch die Freizeit: Oftmals ist alles bis ins kleinste Detail durchgeplant und somit auch vorhersehbar. Das Rad der Zeit beginnt langsamer zu drehen, sobald wir die geordneten Bahnen verlassen und wieder zum Entdecker werden. Aus dieser Entdeckerfreude entsteht die Empfindung, wieder voll im Leben zu stehen. Lernen Sie Neues und schaffen Sie sich mit ihrer Familie immer wieder kleine Zeitinseln – Auszeiten, während derer sie zum Beispiel mal für ein Wochenende verreisen.