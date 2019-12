Warum Hypotheken Senioren unnötig plagen

Bei der Gewährung von Hypotheken an Immobilienbesitzer direkt vor der Pensionierung oder an Rentnerinnen ist in letzter Zeit viel Unsicherheit entstanden. Das hat damit zu tun, dass die Banken bei der Berechnung der Tragbarkeit einer Hypothek nicht etwa von den aktuell rekordtiefen Hyposätzen ausgehen, sondern einen technischen Zinssatz von fünf Prozent einsetzen und zusätzlich auch noch Kosten für den Unterhalt und Amortisation dazuschlagen, sodass man schnell mal auf einen theoretischen Satz von 6 Prozent kommt.

Bei einer Schuld von angenommen 600’000 Franken würde das jährliche Kosten von 36’000 Franken ausmachen. In der Praxis bekommt man heute real hingegen Hypotheken je nach Laufzeit für rund 1 Prozent, was deutlich geringeren Kosten von 6000 Franken entsprechen würde.

Dieser Berechnungsunterschied führt dazu, dass manche Rentner Mühe haben, die Tragbarkeitsregeln noch zu erfüllen, wenn Sie nicht eine hohe Rente aus der Pensionskasse bekommen oder sonst sehr viel Geld auf der hohen Kante haben.

Persönlich finde ich die Tragbarkeitsrechnung, die von fünf bis sechs Prozent ausgeht und viele Rentner in Bedrängnis bringt, problematisch. Gerade die Rentner sind eine wachsende Kundengruppe, die in der Regel sehr zuverlässig ihre Zinsen bezahlt. Da ist es seitens der Banken unklug, wenn sie diese vor den Kopf stossen.

Bei einigen Banken hat das dazu geführt, dass sie sich bewusst offen für Hypotheken für Pensionierte zeigen. Die Zürcher Kantonalbank spricht in ihrer Werbung ausdrücklich Pensionierte an: «Wir stellen Ihre Hypothek nicht in Frage, sondern sie steht Ihnen auch nach Ihrer Pensionierung zur Verfügung. Bei uns sogar mit einem lebenslangen Versprechen», heisst es in den Werbeslogans der Bank.

Das Institut verspricht Kunden, die allen Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Hypothek nachgekommen sind und diese bereits auf mindestens zwei Drittel des Liegenschaftswerts reduziert haben, dass ihre Hypothek auch mit geringerem Einkommen nach der Pensionierung zur Verfügung stehe. Dies treffe auch zu, wenn jemand die Bedingungen nicht vollumfänglich erfülle.