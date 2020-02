Seltene, ganz normale Familien

Was ist normal? Sind wir normal?

Im Prinzip ist eine Familie ja wie eine kleine Filterblase. Man sieht vor allem die eigene. Ich weiss nicht, wie es Ihnen geht, aber ich schaue wahnsinnig gerne anderen Familien in die Stube. Schon die SRF-Serie «Achtung Väter!» hatte es mir angetan. «Von der Rolle» gefällt mir noch besser, weil der Film weniger Show bietet. Kein Fernsehteam, das für einen Tag ins Haus platzt, keine Kommentare. Verena Endtner begleitete ihre drei Familien teilweise bis zu drei Jahre und verzichtet auf eine Off-Stimme. Das Resultat erinnert mich an meinen Lieblings-Dokumentarfilm «Unser täglich Brot». Er zeigt die Lebensmittelproduktion in Europa und zwar ausschliesslich in Bildern und Geräuschen, ohne ein gesprochenes Wort. Nichts wird beschönigt, nichts skandalisiert. Als Zuschauer muss ich mir meine eigene Meinung bilden. So ist es auch bei «Von der Rolle». Der Film zeigt inhaltlich nichts extremes, revolutionäres, und doch können aufmerksame Zuschauer*innen viel Entdecken. Nicht nur im Film selber, sondern vor allem im eigenen Kopf.

Ich sah drei heute noch seltene Familienmodelle. Drei Väter, die Betreuungsarbeit leisten und drei Mütter, die mehr Erwerbsarbeit verrichten als ihre Männer. Drei Familien, die auf mich verschieden wirkten, mit denen ich mich unterschiedlich stark identifizieren konnte. Ich habe genickt und den Kopf geschüttelt. Aber am Ende fühlten sich die gezeigten Familien sehr normal an. Dieses «Normal» ist natürlich subjektiv. Und überhaupt, was ist an einem Familienalltag schon normal?

Entsprechend eine Bitte an meine Heimatgemeinde: Erstellt mir kein überlebensgrosses Reitermonument. Zeigt mich so normal, wie ich im Alltag aussehe. Mit Zylinder, Gehrock und Monokel – und einem Baby im Tragetuch.

Und die Bitte an Sie: Gehen Sie doch mal wieder ins Kino. «Von der Rolle» läuft ab dem 27.2. in Zürich und ab dem 5.3. im Rest der Deutschschweiz.

