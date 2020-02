Unsere Kinder brauchen eine andere Schule

Nach wie vor werden Kinder in Schemas gepresst, werden Eltern gestresst, wenn ihre Kinder nicht den gängigen Normen entsprechen. Das Fatale am Ganzen: Brilliante, kreative Kinder verkümmern, weil ihre Talente in der Schule nicht wertgeschätzt oder sogar stigmatisiert wurden.

Es braucht eine Bewegung aus der Bevölkerung

Robinsons Antwort auf dieses Problem? Wir sollten Schulen neu denken. Statt auf Konformität sollten die Schulen auf Kreativität setzen und die Diversität unter den Kindern achten. Kinder, die dieses Jahr in die Schule kommen, werden im Jahr 2079 in Rente gehen. Keiner weiss, wie unsere Welt in fünf Jahren aussehen wird. Und trotzdem sollten wir unsere Kinder für diese Welt ausbilden, sie für die Zukunft wappnen. Wir werden diese Zukunft nicht mehr erleben, unsere Kinder schon.

Was heisst das für uns als Eltern? Es gibt Schulen und Schulen. Es gibt Lehrerpersonen und Lehrpersonen. Und nicht jedes Kind passt in die Staatsschule. Die wenigsten von uns können es sich leisten, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten oder an private Schulen wie Montessori oder Waldorf zu schicken. Auch können wir nicht von heute auf morgen unser Bildungssystem ändern.

Was wir aber alle können, ist unsere eigene Haltung gegenüber Kindern zu prüfen. Wir können eine Grassroots-Bewegung starten. Will heissen: Eine gesellschaftliche Initiative, die aus der Bevölkerung entsteht. Vielleicht liegt der erste Schritt darin, die Art, wie wir Kinder in der Gesellschaft sehen und erziehen wollen, radikal neu zu denken.

