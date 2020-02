«Redet mit den Kindern über euren Job»

Von Nicole Gutschalk (publiziert am Tue, 04 Feb 2020 04:00:01 +0000)

Gestern lag es noch in den Windeln – und heute schon soll sich mein Kind für einen Beruf entscheiden? Viele Eltern empfinden den Zeitpunkt der Berufswahl in der Schweiz als zu früh, die Situation überfordert sie. In dieser Phase sind Experten wie die Berufs-, Studien- und Laufbahnberaterin Nadja Roth vom Laufbahnzentrum der der Stadt Zürich gefragt: Was passiert, wenn das Thema Berufswahl ins Familienleben tritt?