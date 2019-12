O du meine Süsse!

Und so gehts:

Kaufen Sie einen feinen ausgewallten Blätterteig. Wallen Sie ihn nochmals leicht aus. Rollen Sie ihn von beiden Seiten ein und wickeln Sie die Doppelrolle in Haushaltsfolie. Im Kühlschrank etwa 2 Stunden kühl stellen. Nun schneiden Sie die Rolle in ca. 7 mm Prussiens. Wenden Sie diese in Rohzucker, legen Sie sie auf ein mit Backpapier belegtes Backblech und backen Sie sie im 220 Grad heissen Backofen etwa 10 Minuten golden. Weihnachtsvariante: Mischen Sie den Zucker mit Zimt

Raffinierte Variante: Mischen Sie etwas Salz wie Maldon Sea Salt zum Zucker