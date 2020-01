Kannst aufatmen, Mama!

1. Seit Tagen will Junior partout nur das langweiligste Pixie-Büchlein der Welt hören. (Kennen Sie «Conni backt Pizza»?) Bereits versuche ich es blind zu rezitieren, um zu verhindern, dass mir das Hirn einfriert, wenn Conni über fünf Seiten hinweg den Teig anrührt. Auch droht mein Verhältnis zur italienischen Nationalspeise ob der lähmenden Lektüre in Dauerschleife langsam Schaden zu nehmen. Da endlich landet das Büchlein in der Ecke, ein anderes wird angeschleppt. Sogar «Conni lernt backen» könnte mich nun versöhnlich stimmen. Zur Feier des Tages belege ich danach gleich selbst eine Pizza.

2. A propos Pizza: Die Tochter will eine Übernachtungsparty. In vier Monaten. Doch schon jetzt gibts kein anderes Thema mehr. Pizza steht auf dem Programm, Filme gucken und, natürlich, nie schlafen. «Lara lade ich ein. Und Sophia. Und die… und die… undundund…» Wir feilschen noch um die Obergrenze und ich verkneife mir knapp den Wunsch, höhere Macht oder eine Grippe im Quartier mögen die Anzahl Gäste auf natürliche Art regulieren, da kommt die Tochter eines Tages heim und sagt: «Ich möchte lieber eine Party ohne Übernachtung.» Phew, doch höhere Macht!

3. Auf dem Spielplatz, beim grossen Klettergerüst: Das Kind kraxelt von hier nach da, ruft von dort und von… äh, ja, wo ist es eigentlich? Hektisch suche ich das ganze Gerüst ab. Mist, das kann doch nicht… ab weiteren 10 Sekunden ohne erlösende Sichtung verdreifacht sich mein Adrenalinwert. Nochmals 10 Sekunden, und ich halte nach wegfahrenden Kastenwagen Ausschau. Doch da, ach du mein Trost, sitzt es friedlich auf der Schaukel nebenan und ruft «Mama, hier bin ich!».

4. Der Friede währt nicht lang. Ein anderes Kind will auch schaukeln, erfährt eine zu heftige Abwehr und läuft weinend zur Mutter. Während ich noch den pädagogisch korrekten Auftritt gegenüber dem eigenen Kind versuche, rüste ich mich für einen strafenden Blick der anderen Mutter und begebe mich schon mal in eine demütige Körperhaltung. Da lacht sie mich freundlich und schulternzuckend an. Uff, vielleicht der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.

5. Je kleiner die Kinder, desto grösser die Bagage. Und umgekehrt. Will heissen: Inzwischen passierts, dass ich das Haus komplett unvorbereitet verlasse. Also ohne Apfelschnitze und Wasserflasche. Doch wehe, wenn sich auf dem Heimweg im überfüllten Bus ein akuter Anfall von Hunger ereignet und die Erkenntnis sackt: nix dabei. Mit zunehmender Intensität des kindlichen Klagens grabe ich immer tiefer und verzweifelter in der Tasche in der Hoffnung, noch etwas aus längst vergangenen Tagen zu finden. Siehe da: ganz unten, eine Packung Crackers, voll verbröselt und abgelaufen vor vier Wochen. Aber was solls.