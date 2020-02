«Influencer finde ich ein seltsames Wort»

Weshalb? Weil sie über Themen reden, welche die Jugendlichen beschäftigen. Und da sie selber im gleichen Alter sind wie ihre Zuschauer, wirken sie authentisch und nah.

Im Umfeld meiner Tochter sind momentan die Kanäle «Ilia’s Welt» und «Mavie Noelle» hoch im Kurs. Zwei blondhaarige Mädchen aus Deutschland, 13 beziehungsweise 12 Jahre alt, die sich dabei filmen, wie sie ihr Zimmer umdekorieren, Rollschuh fahren oder Kleider kaufen gehen. Klingt langweilig? Das sehen die Kinder anders: Ilia hat 186’000 Abonnenten, Mavie Noelle sogar 519’000.

Ziemlich viel Aufmerksamkeit für so junge Mädchen. Wie die wohl damit umgehen? Ich wollte das genauer wissen und habe bei Mavie Noelles Mutter nachgefragt.

Ihre erste Antwort war zurückhaltend, um nicht zu sagen leicht abweisend. Sie stehe dem Hype um die Kinder-Influencer sehr skeptisch gegenüber, sagte sie, Mavie werde hier in eine Schublade gesteckt, in die sie nicht gehöre: «Youtube ist schlicht und einfach ihr Hobby. Sie wird nicht als Star behandelt und wir haben ein ganz normales Familienleben.» Damit das auch so bleibe, wolle sie ihren Namen nicht in der Zeitung lesen – dann rede sie gerne mit mir.

Ihr habt 2015 mit Frisuren-Videos auf Youtube angefangen. Wessen Idee war das?

Mutter: «Eigentlich wollte Mavies älterer Bruder damals einen Youtube-Kanal eröffnen, um seine Zaubertricks zu zeigen. Er traute sich aber doch nicht. Wir lagen ihm immer in den Ohren damit, weil wir die Idee gut fanden, da sagte er eines Tages «Macht ihr doch!». Also haben Mavie und ich uns gedacht, okay, lass uns ein Video hochladen.»

Und das ist gleich gut angekommen?

Mutter: «Ja. Und wir hatten Spass daran, Frisuren zu zeigen, also haben wir weitergemacht. Irgendwann wollte Mavie ein eigenes Video hochladen – so hat sich das weiterentwickelt.»

Unterdessen habt ihr 519’000 Abonnenten. Hättet ihr je damit gerechnet?

Mutter: «Niemals. Wir haben die ersten 100 Abonnenten noch abgefeiert wie Weihnachten und Ostern zusammen und sind gross essen gegangen damals.»

Mavie, du bist heute ein Idol vieler Mädchen. Wie fühlt sich das an?

Mavie Noelle:«Ich denke eigentlich nicht gross darüber nach. Es fällt mir erst auf, wenn mich jemand auf der Strasse anspricht. Das freut mich dann natürlich. Ausser wenn die Mädchen weinen, sobald sie mich sehen, das finde ich komisch.»