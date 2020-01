Wird die Lunchbox verschenkt, kostet das Ganze 20 Franken pro Person plus eine Lieferpauschale von 15 Franken. Bestellt die Familie das Essen für sich selber, bezahlt sie 10 Franken pro Esser und weitere 10 Franken für die Lieferung. Der Preisunterschied ist gewollt, denn oft bringt so eine Krise auch finanzielle Schwierigkeiten mit sich. Was aber ist mit den Familien, die sich auch diese vierzig, fünfzig Franken pro Lunchbox nicht leisten können?

«Es stimmt schon, je nach Situation sind die 10 Franken pro Person bereits ein hoher Betrag und uns ist bewusst, dass sich nicht alle Familien ‹Nanas Lunchbox› leisten können», sagt Keller. Wer gerne bei ihnen bestellen, den Preis aber nicht bezahlen könne, dürfe sich bei ihr melden. «Wir finden immer eine Lösung.»

Eine Mahlzeit, zwei Projekte

Zubereitet werden die Mahlzeiten für «Nanas Lunchbox» übrigens von «La Cultina», einem Integrationsprojekt für vorläufig aufgenommene Menschen aus Krisengebieten. Mit einer einzigen Bestellung tut man also gleich an zwei Orten etwas Gutes.

Wer Nannette Kellers Verein unterstützen will, kann dies mit einer einzelnen Spende, einer Gönnerschaft oder als Vereinsmitglied tun. Das Geld fliesst zum grössten Teil direkt an betroffene Familien: Nur dank Spenden können sie die Mahlzeiten für sich selber so günstig bestellen und bekommen jede 5. Lunchbox gratis.

Kennen Sie weitere gemeinnützige Vereine, die Familien in Not unterstützen? Erzählen Sie gerne in den Kommentaren davon.

Der Beitrag Eine warme Mahlzeit als Zeichen der Anteilnahme erschien zuerst auf Mamablog.