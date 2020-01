Ein Papa kommt meist allein ...

Davon sind wir in der Schweiz, zumindest was das Erwerbspensum betrifft, weit entfernt. Zwar hat das Modell „er Vollzeit, sie Hausfrau“ in den letzten Jahrzehnten stark an Bedeutung verloren, bei einer Mehrheit der Paare arbeitet er Vollzeit und sie Teilzeit. Dass aber beide Teilzeit erwerbstätig sind, kommt (noch immer) überraschend selten vor: Im Jahr 2018 gemäss Schweizerischer Arbeitskräfteerhebung (SAKE) in lediglich 6.5 Prozent der Haushalte mit jüngstem Kind zwischen 4 und 12.

Kleine Schritte, aber immerhin!

Natürlich, es hilft nicht, dass so genannt typisch weibliche Berufe schlechter bezahlt werden, dass auch darüber hinaus noch immer keine Lohngleichheit herrscht. Abgesehen davon hätte die Variante “beide Teilzeit” aber bestechende Vorteile. Längst sind sie bekannt: Paare könnten sich ihre Aufgaben ausgewogener aufteilen. Risiken, die mit niedrigen Teilzeitpensen verbunden sind und aktuell auf vielen Müttern lasten – das berufliche Abstellgleis, die Altersarmut – liessen sich minimieren, wenn Frauen ihr Pensum erhöhen. Väter würden im Gegenzug entlastet in ihrer Haupt-Brotverdiener-Rolle

und könnten mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Ein Jobverlust liesse sich zudem leichter abfedern.

Und trotzdem: Nur 6.5 Prozent! Ein kleiner Trost: Ein Jahr zuvor waren es 6.3 Prozent. Weitere 25 Jahre davor, im Jahr 1992, mickrige 1.6 Prozent. Die Schritte sind klein, aber sie sind da. Dies und das noch lebhafte Bild der zwei plaudernden Väter auf dem Heimweg im Kopf, stimmt mich zumindest optimistisch – auch wenn es in diesem Tempo noch etwas dauern dürfte, bis Väter im Kinderalltag ihren Status als (wenn auch löbliche) Ausnahmen ablegen können. Bis es soweit ist, freue ich mich weiterhin an den schönen Szenen, die sich mir dennoch bieten. Zum Beispiel daran, dass ich den zwei Vätern vom Morgen auch am Mittag wieder begegnete, als sie an der Kreuzung auf ihre Kinder warteten. Yeah!

