Die erste Frau im britischen Parlament

Aber nicht eine dieser militanten Frauenrechtlerinnen schaffte es als erste Frau ins britische Parlament, sondern Nancy Astor (1879–1964) – eine Feministin zwar, aber im Vergleich zu den Suffragetten erzkonservativ und erst noch US-Amerikanerin. Sie behielt ihren Sitz bis nach dem Zweiten Weltkrieg.

Astor war erst vor dem Krieg in zweiter Ehe nach Grossbritannien gekommen. Sie hatte den steinreichen Unterhausabgeordneten Waldorf Astor geheiratet, der nach dem Tod seines Vaters dessen Adelstitel erbte und ins Oberhaus wechselte. Er hatte Nancy ermuntert, in einem Wahlkreis von Devon für die Konservativen zu kandidieren, wie sie freimütig einräumte. Sie schaffte die Wahl prompt. Die ehemalige Premierministerin Theresa May enthüllte letzte Woche in Plymouth eine Bronze-Statue zu Ehren von Astor.

Ihre männlichen Kollegen waren alles andere als erbaut über den weiblichen Einzug ins Unterhaus, wie die Gender-Historikerin June Purvis im «History Magazine» der BBC schreibt. So beschied sie ihrem Lieblingsgegner Winston Churchill: «Wären Sie mein Ehemann, würde ich Ihren Tee vergiften.» Dieser soll ihr geantwortet haben: «Und wenn Sie meine Frau wären, würde ich ihn sogleich trinken.» Die beiden wurden nie ein Paar.

Historikerin Purvis charakterisiert Astor mit den Worten: «Sie war selbstbewusst und zäh. Mit einer stählernen Entschlossenheit trat sie gegen frauenfeindliche Abgeordnete an.» Politisch setzte sich Astor, eine Anhängerin der Erweckungsbewegung Christian Science, für die Temperenzler ein und setzte 1923 mit einem Vorstoss die Alterslimite 18 für den Kauf alkoholischer Getränke durch. In die Regierung kam sie allerdings nie und manövrierte sich politisch zusehends ins Abseits.

Sie setzte sich – entgegen der Politik Churchills und einer Mehrheit ihrer Fraktion – unermüdlich für einen Ausgleich mit Nazi-Deutschland ein. Sie wollte als Pazifistin um alles in der Welt einen zweiten Krieg vermeiden. Vor allem aber war Astor der Überzeugung, dass Nazi-Deutschland den Briten als ein Bollwerk gegen die Sowjetunion nützlich sei. Sie hielt deren Bedrohung für gefährlicher als den Hitlerismus und lud immer wieder Nazi-Sympathisanten auf ihren Landsitz Cliveden in der Grafschaft Buckinghamshire ein. Unter dem Namen «Cliveden Set» wurde dieser Kreis von Intellektuellen und Politikern in den 1930er Jahren ein Fokus des Appeasement, der Ausgleichspolitik mit Deutschland, wie sie Churchills Vorgänger Neville Chamberlain mit dem Münchner Abkommen vergeblich anstrebte.