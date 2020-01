Die 10 besten Sweet-Home-Geschichten von 2019

Und so gehts:

Sie brauchen dazu grobes Paniermehl – vom Bäcker, Metzger oder selbst gemacht. Ich kaufe meines in meiner Quartiermetzgerei, die auch das beste Brot hat. Dann geben Sie etwa 2 EL Butter in eine Bratpfanne, hacken 6 Sardellenfilets aus der Dose und schmelzen sie in der Butter. Eine fein gehackte Knoblauchzehe und einen fein geschnittenen Peperoncino beigeben. Alles dünsten, bis es duftet. Etwas fein gehackten Salbei beigeben. Etwa 100 g Paniermehl hinzufügen und sorgfältig in der Sardellenbutter rösten.

Geben Sie Olivenöl mit einer Knoblauchzehe und einem halbierten Peperoncino in eine grosse Pfanne. Erhitzen Sie alles, und wenn der Knoblauch duftet, nehmen Sie ihn und den Peperoncino heraus. Geben Sie gewaschenen, gerüsteten und geschnittenen Grünkohl in die Pfanne. Legen Sie den Knoblauch und den Peperoncino darauf und dünsten Sie alles bei geschlossenem Deckel einige Minuten, bis der Kohl zusammenfällt. In der Zwischenzeit kochen Sie Buccatini oder andere Pasta al dente. Mischen Sie die Pasta mit dem Kohl und ein wenig Pastawasser. Dann mischen Sie das Paniermehl darunter und servieren die Buccatini mit einer Burrata darüber oder einfach mit geriebenem Pecorino.

Das brauchen Sie:

Pasta, gutes Paniermehl, Butter, Sardellenfilets aus der Dose, Knoblauch, Peperoncino, etwas Grünkohl, Salbei und geriebenen Käse.

Platz 5:

Viel Chic und wenig Luxus

Alle unsere Homestories werden rege gelesen. Der Besuch in der geschickt und stilvoll eingerichteten Basler Wohnung der Schmuck- und Modedesignerin Jenny Nyffeler wurde aber dieses Jahr zur meistgelesensten Homestory von 2019.

Jenny hätte beim Einzug in die alte, charmante Wohnung vor über sieben Jahren nie gedacht, dass sie so lange dort wohnen bleiben und darin gar eine Familie gründen würde. Das Haus war damals als Abbruchobjekt deklariert und wartet nun aber auf eine Totalsanierung. Lesen Sie die spannende Geschichte und lassen Sie sich von den schönen Fotos der Sweet-Home-Fotografin Rita Palanikumar verführen.

Platz 4:

10 vegetarische Saisongerichte

Weniger Fleisch essen ist für alle ein wichtiges Thema geworden. So haben es denn auch die vegetarischen Saisongerichte auf Platz 4 geschafft. (Bild über: The Kitchn)

Kochen Sie das Pilzragout mit Polenta als einfaches Alltagsgericht und entdecken Sie die 9 anderen einfachen vegetarischen Gerichte.

Zutaten für das Pilzragout:

1 Schalotte, fein gehackt

1 Knoblauchzehe, fein gehackt

1 Peperoncino, fein gehackt

eine Handvoll Rosmarin

Thymian

200 g Champignons

200 g Eierschwämmchen

100 g Steinpilze

0,5 dl trockener Sherry

1 dl Gemüsebouillon

etwas Balsamico-Essig

Olivenöl

Butter

Salz und Pfeffer

Zubereitung Pilzragout:

Rüsten Sie die Pilze und schneiden Sie alle in Scheiben. Geben Sie Butter und etwas Olivenöl in eine Pfanne und dünsten Sie darin die Schalotten an. Wenn diese glasig sind, kommen der Knoblauch und der Peperoncino dazu. Wenn der Knoblauch duftet, geben Sie die Pilze und die Kräuter dazu und braten diese ca. 3 Minuten. Anschliessend mit Sherry ablöschen und weiterbraten, bis die Flüssigkeit fast eingezogen ist. Dann kommt die Bouillon dazu. Etwas einköcheln lassen und danach einen Schuss guten Balsamico-Essig darübergeben, mit Salz und Pfeffer würzen.

Zutaten Polenta:

125 g Polenta

4 dl Milch

2 dl Wasser

20 g Butter

1 Würfel oder 1 KL Gemüsebouillon

Rosmarin

100 g Pecorino, geraffelt

Zubereitung Polenta und Fertigstellung:

Milch, Wasser und Butter aufkochen. Die Bouillon und ein kleines Zweiglein Rosmarin beigeben. Die Polenta einrühren und alles unter ständigem Rühren 7 Minuten köcheln. 100 g geriebenen Parmesan daruntermischen und mit Pfeffer aus der Mühle würzen.

Die Polenta in einer hübschen Schale servieren und die Pilze darübergeben. Mit ein wenig Rosmarin und schwarzem Pfeffer aus der Mühle abschmecken.

Platz 3:

12 Einrichtungstipps für ein perfektes Wohnzimmer

Im Sommer interessierten Sie sich trotz schönem Wetter und Grillabenden dafür, wie Sie Ihr Wohnzimmer besser einrichten könnten. Denn es ist der Raum, in den wir, egal wie der Tag war, am Abend zurückkehren.

Etwas vom Wichtigsten ist, gute Möbelgruppen zusammenzustellen. Sitzmöbel etwa sind keine Kinositze für den Fernseher. Sie sind dafür da, dass man mit anderen zusammensitzen kann und es sich auch alleine gemütlich machen kann. Also werden sie in Gruppen zueinander gestellt. Das geht mit mehreren Sofas so gut wie mit Sesseln, die zum Sofa kombiniert werden. Auch Poufs und Stühle können Gruppenmitglieder werden. Achten Sie auch darauf, dass die Sitzmöbel Ablagefläche bekommen und das Licht stimmt. Also Tischleuchten und Stehleuchten dazu stellen. (Bild über: The Nordroom)