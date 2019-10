Wie ich Halloween zu lieben begann

Von Sabine Sommer (publiziert am Thu, 31 Oct 2019 04:00:56 +0000)

Es war 2007 und mein kinderloses Ich bereitete mit meinem Noch nicht Ehemann in unserer

gepflegten Altbauwohnung ein gepflegtes Abendessen vor. Die Kerzen brannten, und der

Blick auf die Lichter der Stadt wurden von klassischer Musik untermalt, als es an der Türe

klingelte. «Wer ist das denn?» fragte ich unwirsch den gepflegten Mann, denn ich war ja so

erledigt vom Einkaufsbummel und Saunabesuch, öffnete die Wohnungstür und – erschrak

mich zu Tode. Vor mir standen furchterregende Skelette, Monster und gruslige Fratzen, die

«Süsses oder Saures!» schrien. «Hä? Was wollt ihr?», stammelte ich. Die Hexe unter ihnen

hatte ein Herz für kinderlose, unwissende Erwachsene und klärte mich auf: «Sie müssen uns

Süssigkeiten geben!». Ich spurtete also schnell in die die Küche und brach schweren Herzens

die teure Schokolade mit 95% Kakaoanteil in Stücke, die ich dann der -wenig begeisterten-

Horde unterjubelte. «Das ist also Halloween!», murmelte ich zu meinem Noch nicht

Ehemann und er: «Typisch amerikanisch hald!» Darauf ich: «Wir haben als Kinder ja auch um

Süssigkeiten gebettelt, aber immerhin haben wir dafür gesungen.» Und er: «Ist simpler

Konsum und ein Anlass für die Wirtschaft, viel Geld zu machen.»

Und in einiger Sicht über die niveaulosen amerikanischen Unsitten, die der Jugend das Hirn

und uns das Geld aus der Tasche ziehen, machten wir uns niveauvoll über unser gepflegtes

Mahl her.

Jahre und zwei Kleinkinder später, in einer Zeit also, in der die gepflegte Tafel einer

Breilandschaft auf Ikeaplastik gewichen war, Kerzen auf dem Tisch als zu gefährlich eruiert,

und Musik nur noch als eine weitere Lärmquelle empfunden wurde, kam dann meine erste

wahrhafte Berührung mit Halloween. In der familienfreundlichen Siedlung, in die wir

gezogen waren, wird dieser Brauch nämlich immer gross gefeiert. Doch da meine

Kernkompetenzen weder im Basteln, noch im liebevollen Aushöhlen von sperrigen Kürbissen

zu finden sind, machte mir die Sache nur mässig Spass. Und als ich zum Halloweenfest auf

der Strasse mit meinen weltbesten Älplermagronen auftauchte, und eine Nachbarin mit

strenger Miene: «Du weisst aber schon, dass jedes Halloweenessen Kürbis drin haben

muss!» zischte, verdrehte ich innerlich schon wieder die Augen über diese blöde Grusel-

Kürbissekte.

Doch dann wurden die Kinder grösser und wir traten in eine neue Halloween Phase ein.

Schon Wochen vor dem grossen Tag in der Unterwelt, hockten sie gemeinsam mit den

Nachbarskindern auf der Strasse und planten, wie sie dieses Jahr ins Tal des Grauens

eintreten wollen. Und mich führte ihre gemeinschaftliche Begeisterung für die dunklen

Mächte geradewegs ins faszinierende Herz von Halloween. Nun wollte ich es genau wissen,

worum es bei diesem Halloween eigentlich geht, und fand heraus, dass es sich um einen

uralten keltischen Brauch handelt. Ein Tag, an dem die Welt offen sei für die Toten, die aus

ihren Zwischenreichen kommen und durch Schrecken ferngehalten werden sollen.

Ich bin der Meinung, dass in unserer Gesellschaft ohnehin und gerade auch mit Kindern viel

zu wenig über den Tod geredet wird. Dabei ist er das einzige im Leben, das mit Sicherheit für

jeden von uns eintreffen wird. Kinder haben, wenn man sie lässt, einen sehr leichten und

selbstverständlichen Bezug zum Tod und Halloween bietet in fröhlicher