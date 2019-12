Da werden wir weich

So bringen Sie auch sanfte Farben in den Raum:

Streichen Sie grosse Leinwände und hängen Sie sie wie Bilder an die Wand

Wählen Sie Vorhänge und Teppiche in sanften Farbtönen

Lassen Sie sich vom Schreiner eine grossen Paravent herstellen und streichen diesen in sanften Farbtönen

Rückzug in die gemütliche Ecke

Diese Wohnung ist in einem sanften ganz hellen Grünton gestrichen was sie auf elegante anzieht und ihr trotzdem helle Frische lässt. So wirkt auch die gemütliche Leseecke gemütlich und frisch. Ein gepolsterter Stuhl ein Regal und Licht – das sind die drei Zutaten, diese jede Rückzugsecke braucht. (Bild und Wandfarbe: Dulux)

Rosa und strenge Formen? Geht doch!

Zartes Rosa wird zu Unrecht in die Rüschen-Romantik-Ecke gedrängt. Wie unglaublich chic und modern es wirken kann zeigt dieses Beispiel von Ferm Living. Ein strenges Sofa, coole Beistellmöbel, ein grafischer Teppich – da verliebt man sich doch gleich in die rosa Raumfarbe.

Diese Farben machen Rosa modern:

Zimt – ein kühles Braun, weil sein Rosastich sich besonders harmonisch mit Zartrosa verbindet

– ein kühles Braun, weil sein Rosastich sich besonders harmonisch mit Zartrosa verbindet Schwarz – weil Rosa und Schwarz immer superedel zusammen sind

– weil Rosa und Schwarz immer superedel zusammen sind Aubergine – weil es das Rosa in die stylischen Seventies katapultiert

Jingle Bells in Make-up-Tönen

Sanfte Farben sind durchaus eine Überlegung wert in Sachen Weihnachtsdekoration. Glaskugeln im Make-up-Tönen am Baum, dazu ein bisschen Gold, Kerzen in Rosé und Bienenwachsgold in weissen Keramikständern oder einfach puderfarbene Samtschleifen an den Zweigen geben sehr edle Dekorationen ab. (Bild über: SF Girl)

Eleganz for ever

Wie hübsch und unglaublich elegant Puderfaben in Kombination mit Schwarz aussehen zeigt dieses Wohnzimmer. Die Wandfarbe heisst Jitney und ist ein entspannt helles Braun, das an Milchkaffee denken lässt, von Farrow and Ball.

Mit Bambi träumen

Diese Bambi-Bettwäsche, die ich auf dem holländischen Blog Min Huisje entdeckt habe, muss ich ganz einfach hier noch zeigen. Sie ist ziemlich cool und einfach anders. Sehr stilvoll und modern kombiniert mit Salbeigrün und Rosé – damit Sie auch schön von Aschenbrödel und den Nüssen und anderen Märchen träumen können. Leider habe ich sie nirgends mehr auf dem Netz zum Verkauf gefunden – aber eben, sie regt zum Träumen und Augenzwinkern an.

Credits:

Shops und Kollektionen:Ferm Living, Devol Kitchens, Etsy, Debenhams, Gubi,

Farben:Farrow and Ball, Dulux, Jotun,

Blogs und Magazine:Min Huisje, SF Girl, Dreamy Whites

Der Beitrag Da werden wir weich erschien zuerst auf Sweet Home.