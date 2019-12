Best of: «Zuerst sind die dran, die gearbeitet haben!»

Der Platz für Mütter will erkämpft sein

Aber das alles ist Pipifax, liest man im 1979 erschienenen Buch «Mütterfeindlichkeit – Von der Schande, Kinder zu haben», was Müttern im Deutschland der Siebzigerjahre im ÖV so alles widerfahren ist. Zum Beispiel der Bericht von Karola M., die sich – im siebten Monat schwanger – in einer vollen U-Bahn wegen eines Schwindelanfalls dringend hinsetzen musste. Als sie einen älteren Mann bat, ihr seinen Platz zu überlassen, meinte dieser: «Wie komme ich denn dazu? Sie haben Ihr Vergnügen gehabt, nun sollen Sie auch die Last tragen.»

Okay, gehen wir mal vom Guten aus und hoffen, dass sich im Jahr 2019 keine Mutter mehr so etwas Unterirdisches anhören muss – nichtsdestotrotz scheint es offenbar immer noch Menschen zu geben, die tatsächlich das Gefühl haben, dass Mütter den ganzen Tag rumpläuschlen – weil, ein Kind, das ist doch keine Arbeit! – und dann am Feierabend nur darauf warten, sich freiwillig mit Anhang in stickige Busse und Trams zu pferchen. Einfach weil es so lässig ist, sich deplatziert zu fühlen.

Die nette Dame von der ZVV-Hotline hatte übrigens vollstes Verständnis für meinen Unmut und versicherte mir, dass der Chauffeur einen Rüffel bekommen würde. Und dann, als ob sie es nicht zum ersten Mal sagen musste: «In unseren Fahrzeugen sollen alle Menschen willkommen sein – auch Mütter!»

