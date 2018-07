Loubegaffer: Gemalt von einem Sänger

Der Auftritt der Supergroup Prophets of Rage war einer der Höhepunkte am diesjährigen Gurtenfestival. Einer der beiden Frontmänner – Chuck D – verfügt aber nicht nur über eine laute Stimme, sondern auch über ein feines Händchen: Fast von jeder Tourstation malt er ein Bild und teilt es im Internet. In Bern wählte er die Rückseite der Heiliggeist­kirche als Sujet, was den Schluss nahelegt, dass die Band nach dem Konzert im Hotel Schweizerhof Bern von Direk­torin Iris Flückiger übernachtete.

Das Kunstwerk von Chuck D.

Wie engagiert die Protestband zur Sache ging, war im Bereich zwischen Mischpult und Hauptbühne leider nur zu sehen – das Publikum werde bloss «auf Zimmerlautstärke» beschallt, wurde auf den sozialen Medien mehrfach kritisiert. Der bandeigene Mischer habe wohl einen schlech­ten Tag gehabt, kommentierte Festivalsprecher Simon Haldemann gegenüber dieser Zeitung. Abgesehen davon, dass diese Antwort die Loubegaffer nicht überzeugt (es war auch bei ­anderen Acts zu leise): Nett und professionell wäre gewesen, sie auch über die sozialen Medien zu verbreiten.

Diese Hitze! Wir wollen ja nicht jammern, aber diese warmen Sommernächte sind manchmal nicht gerade schlaffördernd. Was macht man da? Schäfchen zählen? Christoph Neuhaus, Regierungspräsident des Kantons Bern, zählt nicht Schafe, sondern fängt sie ein – und das um Mitternacht. So geschehen letzte Woche in der Nacht auf Freitag in Belp. Es ist kein Geheimnis, dass Neuhaus stolzer Besitzer von Jakobschafen ist. Mit diesen war er auch schon an der BEA zu Gast.

Christoph Neuhaus und seine Jakobsschafe. Bild: Urs Baumann

Ein anderer Neuhaus, wir meinen Fotograf, Kitesurfer und Ex-Lorenzini-Chef Remo Neuhaus, macht sich momentan rar in Bern. Das hat einen einfachen Grund: Der Tausendsassa ist seit Juni und noch bis im September unterwegs. Mit seinem Camper fährt er entlang der Atlantikwestküste – von Tarifa in Südspanien bis zu den Lofoten in Norwegen. Bereits sind zahlreiche tolle Bilder entstanden, die man unter anderem auf dem Blog von Remo Neuhaus betrachten kann (www.skyandsea.blog). Pünktlich zur Mykonos-Party im Kursaal, die er zusammen mit den Gebrüdern Stelios und Seigi Sterkoudis sowie Gastgeber und Kursaal-COO Lukas Meier organisiert, ist Remo Neuhaus freilich zurück in Bern – und feiert dann mit vielen VIPs, wie es sich an dieser Party gehört, ganz in Weiss.

stadtbern@bernerzeitung.ch (Berner Zeitung)