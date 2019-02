Ich nippte am Wein und fragte meinen Nachbarn vorsichtig nach seinem Befinden. Er kippte das halbe Glas hinunter und schenkte sich nach. Ach, meinte er, sie sei immer noch traurig. Und er … na ja, die acht Jahre seien okay gewesen. Aber er brauche jetzt einfach mal Zeit für sich. Müsse sich selbst finden. Endlich durch Sibirien reisen, eine Weiterbildung machen, wieder mehr Basketball spielen. Sich überlegen, was er eigentlich wolle im Leben. Vielleicht eine neue Stelle suchen, in eine andere Stadt ziehen, auswandern.

In diesem Moment vibrierte sein Handy. Auf seinem Gesicht ging die Sonne auf, als er die Nachricht las. «Ich muss», sagte er und stellte das Weinglas auf den Tisch. Er habe da diese Frau kennen gelernt und … na ja, schliesslich sei bald Valentinstag. Er schwebte davon, und ich nahm einen grossen Schluck. Manchmal ist es einfacher, jemand anderes als sich selbst zu finden.