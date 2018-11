Pulverschnee und Sonnenschein

Ein Hansi-Hinterseer-Konzert, so erlebten wir es 2013 im Kursaal Bern, hat immer auch etwas von Skischule. Wie der Österreicher damals auf der Bühne stand: in Weiss, was im Scheinwerferlicht denselben Effekt hatte wie im Neuschnee gebrochene Sonnenstrahlen. Es blendete und wurde körperlich anspruchsvoll – Sun, Fun, ein regelrechtes Warm-up wars, als Hinterseer sang: «Hände zum Himmel, Hände zur Hölle und wieder hoch, hoch, hoch zum Himmel». Das Konzert sass uns noch Tage später in den Knochen, obwohl wir an dem Abend nicht einmal Alkohol getrunken hatten.