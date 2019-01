Luca Hänni fragen, wie lange er für sein «Blue Bayou» geübt hat, das er in der «Paola & Friends»-Sendung gesungen hat. Das war … abgefahren. Und gleich auch noch, wie lange er für seine Betteinlage mit Helene Fischer in deren Weihnachtsshow trainiert hat. Das war … fast schon verwirrend.

Zu Beatrice Egli in die Frisurberatung. Aus Gründen.

Und zu Paola in die allgemeine Stilberatung. Aus Gründen.

Mit Christian Anders («Es fährt ein Zug nach nirgendwo») Zug fahren.

Florian Silbereisen nicht mehr ignorieren. Vor allem, weil er am Berner Schlager-Open-Air Ende Juli auftritt.

Eigentlich wollten wir heute ja schon Diverses eingelöst haben, weil: Erledigt ist erledigt! Aber wir schafften es gerade mal, Luca Hänni anzugehen. Dieser erteilte freimütig Auskunft.

Obwohl er letzten Sonntag an dieser schlimmen SRF-«Glanz & Gloria»-Dings-Verleihung aufgetaucht ist, was bestimmt viel Kraft gekostet hat: Jedenfalls schrieb er uns: «Die Proben (zur Paola-Sendung, Anm. d. Red.) haben ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen – ich wollte mich sehr gut darauf vorbereiten, weil es eine grosse Ehre war, diesen Song performen zu dürfen.» Bei Helene Fischer: «Die Proben in Düsseldorf haben eine Woche gedauert, davor habe ich aber einige Tage allein mit meiner Choreografin India Rischko intensiv geprobt.»