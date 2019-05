Rendezvous um Mitternacht

Es war spät, als ich im Bergdorf die Bar verliess und Richtung Gasthaus schlenderte. Die Sterne tauchten die Felsriesen rundum in Schummerlicht. Kein Ton war zu hören ausser dem Säuseln des Windes und meinem Atem. Ich stapfte den Hang hinauf in Richtung Waldrand, dachte an meinen Tischnachbarn zurück und begann zu summen.