In der Berner Bronx starrte mich mein Nachbar entsetzt an: «Nein, Sie sind auch so eine?!» Ich setzte den Helm auf, murmelte ein paar Worte und schwang mich auf den Sattel. Bemüht, möglichst rasch wegzukommen.

Während ich der Alpenkette entgegenfuhr, brodelte der Groll in mir. Seit einiger Zeit gehöre ich zur meistgehassten Spezies auf Berns Strassen: den E-Bike-Fahrern. Glaubt man den anderen Verkehrsteilnehmern, verursachen wir jeden Unfall, sind immer zu schnell unterwegs und haben unser Teufelsfahrzeug nie im Griff. Wie Gespenster tauchen wir hinter Fussgängern auf – mit dem einzigen Ziel, dass sie einen Herzinfarkt erleiden. Wir erfrechen uns sogar, normale Velofahrer zu überholen – und bilden uns dabei ein, ebenso sportlich zu sein wie sie. Obschon wir nur alibimässig in die Pedale unserer Stromschleudern treten.