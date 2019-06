«Wir haben alles in Russland: Erdöl, Gas, Uran, Kohle, Nickel, aber wir in den Dörfern haben keine Arbeit», sagt Sergei. Der 51-Jährige hat uns beim Lebensmittelgeschäft seines Dorfs angesprochen, als wir auf der Suche nach einem Platz für unser Zelt herumirrten. Sergei und seine Frau Lena sind Selbstversorger, wie die meisten Landbewohner. In ihrem grossen Garten pflanzen sie Gemüse und Kartoffeln.