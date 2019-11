Gute Laune trotz Lichtmangel!

Auch wenn wir wenig Lust haben, in der kalten Jahreszeit nach draussen zu gehen und uns zu bewegen, sollten wir uns überwinden. Denn das Tageslicht ist essenziell wichtig für unser Wohlbefinden. Immer neue Studien belegen, dass ein Mangel an natürlichem Licht unseren Biorhythmus aus dem Gleichgewicht bringen kann. «Die meiste Zeit des Tages verbringen wir heute in Innenräumen, bei Beleuchtungsstärken zwischen 50 und 500 Lux. Da Licht der natürliche ‹Zeitgeber› des Menschen ist, aber erst bei relativ hoher Intensität für das circadiane System wirksam wird, also ab ca. 1000 Lux, leben wir also meistens in ‹chronobiologischer Finsternis›», sagt der Facharzt für Innere Medizin, Phillip Katumba. Wie wichtig natürliches Licht für unseren Körper und die Psyche ist, schreibt auch der Arzt Ulrich Bauhofer in seinem Buch «Lichtbaden»: «Das Licht steuert unseren Tag- und Nachtrythmus und ist Taktgeber der inneren Uhr, die unsere Hormone und unser Organsystem koordiniert.»

Wie schädlich ist Blaulicht für unseren Körper?

Um die Lichtzufuhr zu verstärken und damit das Wohlbefinden zu stärken, wurde in den letzten Jahren von Ärzten und Therapeuten immer öfter sogenannte «Lichtlampen» verschrieben. Eine regelmässige Bestrahlung damit von mindestens täglich 30 Minuten täglich kann vor allem auch bei Menschen, die unter SAD leiden, eine positive Wirkung zeigen. «Doch bei dieser Form der Lichttherapie kommt es auf die richtige Tageszeit und die Dosis an», sagt Ulrich Bauhofer. So könne der Einsatz der Lampe, die am Morgen oder Mittag stimmungsaufellend wirke, abends durch zu viel Blaulicht den Biorhythmus aus dem Takt bringen.

Die Wirkung von Blaulicht, das in unserem Alltag überpräsent, ist, wird momentan auf seine Schädlichkeit auf vielen Ebenen wisschenschaftlich untersucht. Es beleuchtet nicht nur Büros, Warenhäuser und Fitnesscenter; vor allem jener Teil, den wir abends durch Fernseher, Smartphones und Laptops «abbekommen», ist viel zu hoch. Eine höhere Blaulichtdosis pusht uns auf und führt zu schlechterem Schlaf und damit auch zu Tagesmüdigkeit. Aber nicht nur unser Immunsystem und die Psyche leiden. So ist auch die schädliche Wirkung von zu viel blauem Licht auf die Augen bewiesen: «In experimentellen Ansätzen hat sich gezeigt, dass blaues Licht – im Gegensatz zum Beispiel zu grünem – starken Schaden an Netzhaut und Sehzellen hervorrufen kann», sagt der Netzhautforscher Christian Grimm von der Universität Zürich. So führt energiereiches Licht zu fotooxidativem Stress, das heisst, es entstehen Sauerstoffradikale, die Proteine und Lipide schädigen können und letztlich zum Tod von Sehzellen führen. «Wie viel blaues Licht notwendig ist, um einen Schaden zu verursachen, ist allerdings nicht klar definiert», so Grimm. Doch die Industrie hat reagiert und begonnen, das Lichtspektrum von LEDs verschiedener elektronischer Geräten dem des Sonnenlichts anzupassen, damit so der Blaulichtanteil geringer wird.

Gute Laune trotz Lichtmangel!

1. Den inneren Schweinehund überwinden

Vor allem am Morgen und am Mittag sollte man bei jedem Wetter (!) mindestens 30 Minuten nach draussen gehen. In dieser Zeit wird ein optimaler Effekt erzielt und auch der Sauerstoff weckt die Lebensgeister. Und das natürliche Tageslicht fördert die Produktion des Glückshormons Serotonin und damit unsere Laune.

2. Ausgewogene Ernährung

Auch wenn der Heisshunger durch Serotoninmangel gross ist und viele Menschen darum nach Süssem gieren, sollte die Ernährung gerade in dieser Jahreszeit möglicht ausgewogen und nährstoffreich sein. Wichtig sind jetzt vor allem Lebensmittel, die genügend Eisen enthalten, also rotes Fleisch, Hülsenfrüchte, Leinsamen, Heidelbeeren und Randen. Gut tun ausserdem genügend Vitamin C, komplexe Kohlenhydrate, z. B. in Vollkornprodukten, Gemüse und Früchte, Beeren in allen Varianten, Omega-3-Fettsäuren in Lachs und Walnüssen, hochwertige Öle, Chili und dunkle Schokolade.

3. Blaulicht aus!

Mindestens eine bis zwei Stunden vor dem Schlafengehen konsequent auf künstliches Blaulicht verzichten.

4. Geniessen mit allen Sinnen

Die dunkle Jahreszeit hat auch ihre schönen Seiten. Es besteht weniger «Unternehmungsdruck» als in den Sommermonaten. Bei Kerzenlicht kann man mit allen Sinnen geniessen, Hobbys pflegen, zusammen mit Freunden oder den Liebsten kochen, Musikhören, Lesen oder einfach einmal Nichtstun. Und bei einer sonst ausgewogenen Ernährung lässt sich auch das eine oder andere Vermicelle ohne schlechtes Gewissen geniessen.

5. Potente Helfer

Johanniskraut, Vitamin D3 und eine Lichtlampe können eine positive Wirkung auf unseren Körper und die Psyche haben. Allerdings sollten alle drei «Stimmungsaufheller» erst nach einer ärztlichen Konsultation angewendet werden.

