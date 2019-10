Kleine Wohnung – grosse Kunst

Von Marianne Kohler (publiziert am Sun, 13 Oct 2019 03:00:08 +0000)

Fotos: Rita Palanikumar für Sweet Home

Mitten im Sommer, mitten in der Altstadt, im grossen Brunnen vor dem Haus planschen die Kinder der Nachbarschaft – so sah ich Frédérique Hutters Wohnung zum ersten Mal. Der erste Eindruck bleibt und das Wetter blieb auch beim Fotoshooting später im Herbst. Die Wohnung in einem alten Stadthaus aus dem 15. Jahrhundert ist klein, wirkt aber luftig und sonnendurchflutet. Die vielen Bilder an der Wand machen sie auch bei weniger Licht freundlich und interessant. Die Frau, die Kunst zu ihrem Beruf machte, nutzt den beschränkten Platz perfekt aus und hat ein wunderbar elegantes und persönliches Zuhause geschaffen. Kein Wunder wohnt sie schon viele Jahre hier. «Die Lage!» schwärmt sie, und dann ist ja noch der Swimmingpool vor dem Haus» erklärt sie lachend ihre Liebe zur Altstadtwohnung.