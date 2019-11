Grossartige Rezepte rund um grosse Namen

Wo gehst du in Zürich am liebsten einkaufen?

Sozusagen vor dem Haus. Ich wohne in Oerlikon, gerade am Marktplatz. Im Sommer machen wir am Samstagmorgen gerne das Fenster auf und freuen uns an den lauten und fröhlichen Marktgeräuschen. Für mich ist der Markt in Oerlikon der authentischste Markt in Zürich. Ich kenne viele Anbieter und weiss, woher die Zutaten kommen und was dahinter steckt. Auch liebe ich die persönlichen Gespräche. Dabei bekomme ich wertvolles Insiderwissen und viele Inspirationen. Und wenn zum Beispiel eine Marktfrau mit Leidenschaft von einem bestimmten Produkt schwärmt, schwelge ich mit und koche dann damit.

Und was kaufst du momentan gerne ein?

Kürbis! Ich liebe dieses Hebstgemüse, da es so wundervoll vielfältig ist und fantastisch schmeck. Meine Favoriten sind der Knirps und der Butternuss-Kürbis.

Geröstetes Herbstgemüse mit Kürbis und Rosenkohl Kurt Tucholsky hasste anscheinend Rosenkohl. Nicole Giger beweist mit diesem Gericht, dass der «Bonsai-Kohl», wie sie ihn nennt, durchaus Chancen hat, zu einem Publikumsliebling zu werden. Drucken Zutaten für das Ofengemüse: Zubereitung Ofengemüse: 500 g Rosenkohl 1/2 Spitzkohl 2 kleine Butterrüben 1 kleiner oranger Knirps (Kürbis) 2 Birnen 4 EL Olivenöl 1 EL Zitronensaft, frisch gepresst grobkörniges Meersalz, Pfeffer aus der Mühle 1/2 Bund frischer Thymian, Blätter abgezupft 1–2 TL flüssiger Honig Vom Rosenkohl den Stielansatz entfernen, den Spitzkohl in Schnitze schneiden, die Butterrüben schälen und in Schnitze schneiden, den Kürbis ungeschält in Schnitze schneiden, die Kerne entfernen. Die Birnen vierteln und das Kerngehäuse entfernen. Das Gemüse und die Birnen auf ein mit Backpapier belegtes Blech geben. Mit Olivenöl und Zitronensaft beträufeln, mit Salz und Pfeffer würzen, mit dem Thymian bestreuen und den Honig darüberträufeln. In der Mitte des auf 170 Grad vorgeheizten Ofens mit Umluft 45 bis 50 Minuten garen. Zutaten für das Sanddorn Dressing: Zubereitung Sanddorndressing und Fertigstellung: 1 EL Sanddornkonfitüre 1 EL weisser Balsamicoessig 3 EL Haselnussöl 2 EL griechischer Joghurt 1 TL grobkörniger Senf 1 TL flüssiger Honig grobkörniges Meersalz, Pfeffer aus der Mühle Für das Dressing Sanddornkonfitüre, Basalmico, Haselnussöl, Joghurt, Senf, Honig, Salz und Pfeffer mit dem Stabmixer mixen, sodass ein sämiges Dressing entsteht. Das fertig gegarte Ofengemüse mit dem Sanddorn-Dressing beträufeln und mit frischem Brot servieren. Tipp: Viele Kürbissorten lassen sich bestens ungeschält geniessen. Bei Knirps und Butternuss können Sie sich die Arbeit also sparen.

Nicole, was isst du am liebsten?

Erst kürzlich war ich an ein Gourmetfestival eingeladen. Das grosse Sternekochen ist natürlich sehr fein, aber als ich dann kurz darauf in Andalusien in einfachen Kneippen Tapas gegessen habe, hat mir das viel mehr Freude gemacht. Einfache Kost mit lokalen Traditionen und Zutaten zubereitet ist für mich Kulinarik vom besten.

Die Weihnachtszeit naht, zu welchen grossen Festessen lädst du ein?

Ich finde eine Tavolata immer eine gute Idee. Wenn der Tisch voll ist mit Köstlichkeiten und jeder sich aus der Fülle bedienen kann, ist das ein grosses Fest.

Was hast Du immer im Kühlschrank?

Datteln. Die Türken bewahren die Datteln im Kühlschrank auf, und so mache ich das auch. Ich mische Sie in den Salat, in Desserts, zu Joghurts und süsse damit Saucen wie Chili. Auch Käse wie Ricotta ist immer da, weil man damit einfach alles machen kann. Ich mische ihn mit Honig, serviere ihn zu einem kleinen Mahl mit Tomaten oder Röstgemüse oder reichere auch mal eine Pastasauce damit an.

Naked Pie, inspiriert von George Orwell George Orwell, der grosse englische Schriftsteller, der mit seinem Roman «1984» Weltruhm erlangte, schrieb auch Plädoyers für die englische Küche. Zu seinen dabei erwähnten Highlights der englischen Küche gehört auch der Stilton-Käse, der mich zu diesem Pie mit Randen, Spinat und Cheddar inspirierte. Drucken Zutaten: Zubereitung: Spring- oder Pieform von 24cm-26cm Durchmesser 1 rund ausgerollter Blätterteig Butter zum Fetten 3 mittelgrosse Randen 2 rote und 2 gelbe Zwiebeln 2 EL Olivenöl 1 EL Balsamicoessig grobkörniges Meersalz, Pfeffer aus der Mühle 300 g frischer Spinat 1 EL Olivenöl um den Spinat zu dünsten Die Form gut einfetten, den Blätterteig hineinlegen und andrücken; die überhängenden Ränder abschneiden, den Boden mit einer Gabel einstechen. Mit Frischhaltefolie abdecken und 30 Min. kühlstellen. Die Randen und die Zwiebeln schälen und in feine Schnitze schneiden. Mit Öl, Balsamicoessig, Salz und Pfeffer mischen, auf ein Blech legen und in der Mitte des auf 180 Grad vorgeheizten Backofens etwa 30 Min. garen. Den Spinat waschen und trocken schleudern. In einer Pfanne Öl erhitzen, den Spinat zugeben und nur gerade eine halbe Minute zusammenfallen lassen. Gut ausdrücken. Zutaten: Zubereitung Guss und Fertigstellung: 3 Eier 150 ml Vollrahm 100 g griechischer Joghurt 1 Bund Dill, gehackt 1 Bund Schnittlauch, gehackt 1/2 Bund Petersilie, gehackt 150 g Cheddar 100 g Stilton Für den Guss die Eier mit Rahm, Joghurt, Dill, Schnittlauch und Petersilie mischen, mit Salz und Pfeffer würzen. Den Cheddar fein reiben und unterheben. Den Teigboden mit dem Ronden-Zwiebel-Gemüse und dem Spinat belegen. Den Guss darübergiessen. Den Stilton würfeln und auf dem Gemüse verteilen, leicht hineindrücken. Den Pie im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad mit Ober- und Unterhitze 50-60 Min. backen.

Stockirezept, inspiriert von Gottfried Keller Ein Beschrieb von Gottfried Keller im Buch «Pankras, der Schmoller» hat Nicole Giger zu diesem Rezept angeregt. Drucken Zutaten Sellerie-Kartoffelstampf: Zubereitung Sellerie-Kartoffelstampf: 800 g mehlig kochende Kartoffeln 400 g Knollensellerie 200 ml Milch 50 g Butter grobkörniges Meersalz, Pfeffer aus der Mühle Für den Kartoffelstampf die Kartoffeln und den Sellerie schälen, würfeln und in Salzwasser weichkochen. Das Wasser abgiessen. Milch und Butter dazugeben und zu einem groben Mus zerstampfen, bei Bedarf noch würzen. Zutaten für das Federkohl-Wirsing-Gemüse: Zubereitung Federkohl-Wirsing-Gemüse: 10 Stangen Federkohl 1 kleiner Wirsing 1 gelbe Zwiebel 2 EL Oliven- oder Rapsöl ein guter Schuss Weisswein 150 ml starke Bouillon 250 ml Vollrahm 3 EL grobkörniger Senf grobkörniges Meersalz, Pfeffer aus der Mühle Vom Federkohl und Wirsing die groben Blattrippen entfernen, die Blätter fein schneiden. Die Zwiebel fein hacken. Öl in einem Topf erhitzen und die Zwiebel darin glasig dünsten. Den Wirz dazugeben und dämpfen. Mit Weisswein ablöschen und die Bouillon zugeben. Dann Federkohl, Rahm und Senf hinzufügen und weitere 5 Minuten köcheln lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zutaten für die pochierten Eier: Zubereitung pochierte Eier und Fertigstellung: 1,5 l Wasser 100 ml Essig pro Person 1 Ei Für die pochierten Eier das Wasser zusammen mit dem Essig aufkochen. Die Temperatur zurückschalten, sodass das Wasser knapp unter dem Siedepunkt ist. Jedes Ei einzeln in kleines Schüsselchen aufschlagen und vorsichtig ins Essigwasser gleiten lassen. Das Ei etwa 40 Minuten pochieren, dann mit einer Schaumkelle vorsichtig herausheben und abtropfen lassen. Den Kartoffelstampf mit dem Federkohl-Wirsing-Gemüse anrichten, Senfsauce darüberträufeln und mit einem pochierten Ei servieren.

«Ferrante, Frisch & Fenchelkraut» ist im AT Verlag erschienen und erhältlich im Buchhandel oder online beim Verlag.Entdecken Sie auch Nicole Gigers Blog «Mags Frisch».

