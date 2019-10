Drei Häuser unter einem Dach

Von Marianne Kohler (publiziert am Fri, 11 Oct 2019 03:00:13 +0000)

Architektur: Andrew Power

In einer Zeit, in der hier vermehrt Wohnungen gebaut werden bei denen Türen und Wände fehlen hat der Architekt Andrew Power in diesem Haus alle Bereich mit einem eigenen Haus getrennt. Das gesamte Haus besteht aus einem Wohnraum, einem Schlafzimmer und einem Gästezimmer. Jedes hat ein eigenes Haus. Dies bedeutet auch, dass die Fassade praktisch nicht existiert sondern vor allem Durchsicht bietet.