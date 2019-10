Acht Champions mit Champignons

Braten Sie die Gnocchi in Butter golden und knusprig. Putzen und rüsten Sie die Pilze und schneiden sie alle in Scheiben. Geben Sie Olivenöl in eine Pfanne und dünsten Sie darin die Schalotten und 2–3 Rosmarinzweige. Dann stellen Sie die Hitze höher, geben die Pilze dazu und braten diese ca. 3 Minuten an, dann mit Sherry ablöschen und weiter braten, bis die Flüssigkeit fast eingezogen ist. Nun geben Sie einen Schuss guten Balsamico-Essig darüber und würzen mit Salz und Pfeffer. Die gebratenen Gnocchi mit Butter mit dem Pilzragout darüber servieren. Garnieren Sie mit frischem Thymian und Parmesanspänen.