Gar nicht süsse Rezepte mit Zimt und Datteln

Hacken Sie in einer Küchenmaschine den Chorizo mit dem Knoblauch in feine Stücke. Geben Sie das gehackte Pouletfleisch bei, den Spinat, die gehackte Schalotte, Salz, Pfeffer und Zimt. Vermischen Sie alles fein zusammen und geben Sie die Mischung in eine Schüssel. Nun geben Sie das Paniermehl, den Käse, die Mandeln, die Datteln, und das Ei hinein. Mischen Sie alles gut zusammen und formen Sie kleine Kugeln. Nun braten Sie die Fleischbällchen in Öl rundum unter Wenden an, so dass sie nicht anbrennen, aber rundum braun werden. Fleischbällchen herausnehmen und zur Seite stellen.