Und so gehts:

Sie brauchen dazu grobes Paniermehl vom Bäcker, Metzger oder selbst gemachtes. Dann geben Sie etwa 2 EL Butter in eine Bratpfanne, hacken 6 Sardellenfilets aus der Dose und schmelzen sie in der Butter. Geben Sie eine fein gehackte Knoblauchzehe bei und einen fein gehackten Peperoncino. Dünsten Sie alles, bis es duftet. Geben Sie etwas fein gehackten Salbei bei. Dann fügen Sie etwa 100 g Paniermehl hinzu und rösten es sorgfältig in der Sardellenbutter. Geben Sie Olivenöl mit einer Knoblauchzehe und einem halbierten Peperoncino in eine grosse Pfanne. Erhitzen Sie allesund wenn der Knoblauch duftet, nehmen Sie ihn und den Peperoncino heraus. Geben Sie gewaschenen, gerüsteten und geschnittenen Kale, aka Grünkohl in die Pfanne. Legen Sie den Knoblauch und den Peperoncino darauf und dünsten alles bei geschlossenem Deckel einige Minuten bis der Kohl zusammenfällt. In der Zwischenzeit kochen Sie Buccatini oder andere Pasta al dente. Mischen Sie die Pasta mit dem Kohl und ein wenig Pastawasser. Dann mischen Sie das Paniermehl darunter und servieren die Buccatini mit einer Burata darüber oder einfach mit geriebenem Pecorino. Das brauchen Sie:

Pasta, gutes Paniermehl, Butter, Sardellenfilets aus der Dose, Knoblauch, Peperoncino, etwas Grünkohl, Salbei und geriebenen Käse.